Στη σύλληψη ενός γνωστού τράπερ προχώρησαν οι Αρχές το βράδυ της Παρασκευής (21.11.25) στη Κηφισια, καθώς όπως ο τραγουδιστής βρέθηκε να έχει στην κατοχή του μικροποσότητες ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός τράπερ και ο μάνατζέρ του, όταν πιάστηκαν με την ποσότητα ναρκωτικών, και συγκεκριμένα ινδικής κάνναβης, κατευθύνονταν σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά που υπήρχε σε εξέλιξη και ένα μαθητικό πάρτι για να πραγματοποιήσει live.

Οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο 21χρονος τράπερ, Αλβανικής καταγωγής και ο μάνατζερ του, ηλικίας 23 ετών.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, έκριναν ύποπτο το όχημα και το σταμάτησαν. Πάνω του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης και ένας τρίφτης.

Ο τράπερ, με μία ανάρτησή του ζήτησε μεταξύ άλλων συγγνώμη από τους ακολούθους του και είπε πως «Όλοι έχουμε κάποιες κακές συνήθειες που πρέππει να κόψουμε, όποιες και αν είναι αυτές» ενώ για την Live εμφάνισή του που ματαιώθηκε, ανέφερε ότι θα γίνει σε άλλη ημερομηνία.

Ο 21χρονος τράπερ, είχε συλληφθεί και το 2024 στην Κηφισιά, όταν δεν δέχτηκε τον έλεγχο από αστυνομικούς και κατηγορήθηκε για απείθεια.

