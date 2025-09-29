Α’ Κατηγορία: Με το δεξί στην πρεμιέρα ο Αρης Πατρών
Καθάρισε με ένα γκολ στην αρχή και ένα στην εκπνοή του αγώνα
Νικηφόρα πέρασε από την έδρα της Νίκης Προαστείου ο Αρης Πατρών επικρατώντας με 2-0, σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική του Β’ Ομίλου της Α’ Κατηγορίας.
Στο 12′ ο Μητρόπουλος άνοιξε το σκορ για τους «κόκκινους», ενώ στο 94′ ο Γράβαλος διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα κλειδώνοντας ουσιαστικά τους τρεις βαθμούς σε ένα ανοιχτό ματς.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
|Πάτραι
|1
|6-0
|3
|Ηρακλής Π.
|1
|3-0
|3
|Αρης
|1
|2-0
|3
|Εθνικός Π.
|1
|2-0
|3
|Αιγ./Ακράτα
|1
|0-0
|1
|Κεραυνός
|1
|0-0
|1
|Ζαβλάνι
|1
|0-2
|0
|Απόλλων Εγλ.
|1
|0-3
|0
|Αστέρας Τεμ.
|1
|0-6
|0
|Νίκη Πρ.
|1
|0-2
|0
