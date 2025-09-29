Α’ Κατηγορία: Με το δεξί στην πρεμιέρα ο Αρης Πατρών

Νικηφόρα πέρασε από την έδρα της Νίκης Προαστείου ο Αρης Πατρών επικρατώντας με 2-0, σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική του Β’ Ομίλου της Α’ Κατηγορίας.

Στο 12′ ο Μητρόπουλος άνοιξε το σκορ για τους «κόκκινους», ενώ στο 94′ ο Γράβαλος διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα κλειδώνοντας ουσιαστικά τους τρεις βαθμούς σε ένα ανοιχτό ματς.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πάτραι 1 6-0 3 Ηρακλής Π. 1 3-0 3 Αρης 1 2-0 3 Εθνικός Π. 1 2-0 3 Αιγ./Ακράτα 1 0-0 1 Κεραυνός 1 0-0 1 Ζαβλάνι 1 0-2 0 Απόλλων Εγλ. 1 0-3 0 Αστέρας Τεμ. 1 0-6 0 Νίκη Πρ. 1 0-2 0

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



