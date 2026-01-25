Α1 ΕΣΚΑ-Η: Η Ολυμπιάδα φινάλε με α΄ γύρου με νίκη – Φωτογραφίες

Ολοκληρώθηκε ο α΄ γύρος του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η, με την Ολυμπιάδα να κερδίζει στην έδρα της τον Ηρακλή Πύργου με σκορ 66-56 και να ισοβαθμεί στην 7η θέση με τον Αίολο Αγυιάς και τον Αστέρα Τέμενης, ενώ η Ηλειακή ομάδα που ενισχύθηκε με τον Κατοχιανό, έχει καιρό να κατακτήσει νίκη και έχει βρεθεί στην διακεκαυμένη ζώνη.

Η Ολυμπιάδα υποδέχεται τη Δευτέρα (20:45) τον Κεραυνό Αιγίου στην πρεμιέρα του β΄ γύρου.

