Η Ολυμπιάδα ολοκλήρωσε με νίκη επί του Ηρακλή Πύργου στο κλειστό της γήπεδο, τον α΄ γύρο του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η και ετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Κεραυνό Αιγίου στην Πάτρα.

25 Ιαν. 2026 21:12
Pelop News

Ολοκληρώθηκε ο α΄ γύρος του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η, με την Ολυμπιάδα να κερδίζει στην έδρα της τον Ηρακλή Πύργου με σκορ 66-56 και να ισοβαθμεί στην 7η θέση με τον Αίολο Αγυιάς και τον Αστέρα Τέμενης, ενώ η Ηλειακή ομάδα που ενισχύθηκε με τον Κατοχιανό, έχει καιρό να κατακτήσει νίκη και έχει βρεθεί στην διακεκαυμένη ζώνη.

Η Ολυμπιάδα υποδέχεται τη Δευτέρα (20:45) τον Κεραυνό Αιγίου στην πρεμιέρα του β΄ γύρου.

Α1 ΕΣΚΑ-Η: Η Ολυμπιάδα φινάλε με α΄ γύρου με νίκη – Φωτογραφίες
