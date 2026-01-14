Αρχίζει δεντροφύτευση στο Γηροκομειό – Συνεργασία Δασαρχείου και ΝΕΠ

Το Δασαρχείο συντονίζει την προσπάθεια αναδάσωσης στα καμμένα του άλσους του Γηροκομείου, με τη ΝΕΠ να ρίχνεται πρώτη στη μάχη για να πρασινίσει και πάλι το τοπόσημο της Πάτρας.

Αρχίζει δεντροφύτευση στο Γηροκομειό - Συνεργασία Δασαρχείου και ΝΕΠ Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ θα συμβάλει στη δεντροφύτευση του άλσους του Γηροκομειού
14 Ιαν. 2026 13:11
Pelop News

«Ενα δέντρο από κάθε μέλος – ένα νέο “δάσος ζωής” από όλους μας». Με αυτό το σύνθημα αρχίζει η επιχείρηση δεντροφύτευση στα καμμένα του Γηροκομείου.

Η αρχή γίνεται από τη ΝΕΠ και οι πληροφορίες μας, αναφέρουν ότι έπεται συνέχεια και από συλλόγους και φορείς…

Η σχετική ανακοίνωση της ΝΕΠ αναφέρει τα εξής: “Το Δασαρχείο Πατρών, σε συνεργασία με τη Ναυταθλητική Ένωση Πατρών (ΝΕΠ), διοργανώνει εθελοντική δράση αναδάσωσης στο Άλσος Γηροκομείου του Δήμου Πατρέων, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της κοινωνικής προσφοράς της ομάδας.
Η δράση οργανώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΠ και τον Αναπληρωτή Καθηγητή – Συντονιστή της εκδήλωσης, κ. Γρηγόριο Τσίγκα, υπό τη σκέπη και την καθοδήγηση του Δασαρχείου Πατρών, με στόχο να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα:
ότι ο αθλητισμός ξεκινά από την κοινωνία και καταλήγει σε αυτήν, ενώ κοινωνία και περιβάλλον ενώνονται στο πλαίσιο της υγείας, με κορυφή όλων τον αθλητισμό ως στάση ζωής.
Κατά τη διάρκεια της δράσης, κάθε μέλος της ομάδας θα φυτέψει από ένα δέντρο, συμβάλλοντας συμβολικά αλλά και ουσιαστικά στη δημιουργία ενός νέου “δάσους ζωής” — μιας ζωντανής παρακαταθήκης για το περιβάλλον και τις επόμενες γενιές.
Η ΝΕΠ επιβεβαιώνει έμπρακτα ότι ο αθλητισμός δεν περιορίζεται στις πισίνες και στις διακρίσεις, αλλά αποτελεί κοινωνική ευθύνη, παιδεία, σεβασμό στο περιβάλλον και προώθηση της υγείας.
Καλούμε τα μέλη, τους φίλους της ομάδας και την τοπική κοινωνία να στηρίξουν τη δράση και να συμμετάσχουν σε μια ημέρα προσφοράς, συμβολισμού και ελπίδας.
Διοργάνωση: Δασαρχείο Πατρών – Ναυταθλητική Ένωση Πατρών (ΝΕΠ)
Ημερομηνία: Σάββατο 24/01/2026
Τοποθεσία: Άλσος Γηροκομείου, Δήμος Πατρέων”.

Αρχίζει δεντροφύτευση στο Γηροκομειό - Συνεργασία Δασαρχείου και ΝΕΠ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:53 Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκαν οι δύο εφοριακοί και η λογίστρια για τη δωροληψία στις Σέρρες
15:45 Αγρότες: «Ναι» σε διάλογο με την κυβέρνηση – Τι αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων
15:33 ΑΑΔΕ: Νέα ραβασάκια για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφοριας 2025
15:25 Τσιάρας μετά τη συνάντηση με τους αγρότες: Αναμένουμε τις αποφάσεις τους, η Πολιτεία δεν λειτουργεί με πείσματα
15:16 Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλλήνη, μέχρι πότε θα ισχύουν
15:07 Μαύρη Θάλασσα: Η στιγμή που drone χτυπά το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο Delta Harmony ΒΙΝΤΕΟ
15:00 Πάτρα: Στις εξαγγελίες παραμένει το «Σπίτι του Παιδιού» – Κλεισμένα στα νοσοκομεία παραμένουν τα κακοποιημένα ανήλικα
14:56 Θεσσαλονίκη: Έξι χρόνια κάθειρξη σε 20χρονο για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας
14:53 Νέα Αριστερά Αχαΐας: Αντιδράσεις για τον σχεδιασμό κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών
14:50 Δήμητρα Αλεξανδράκη: Κατάσχεση στο κατάστημα που νοίκιαζε στην Κηφισιά – «Πλήρωνα κανονικά τα ενοίκια»
14:46 Σέρρες: «Τον χτυπούσε με γροθιές και κλωτσιές» – Σοκάρουν οι καταθέσεις φίλων του 17χρονου Άγγελου
14:43 Ηράκλειο: Παρουσιάστηκαν οι «Πλόες» του Γιώργου Μυσιρλάκη – 40 χρόνια δημοσιογραφίας ως συλλογική μνήμη
14:37 O X. Μπονάνος στα εγκαίνια της έκθεσης «Οι Δίαυλοι»: Ο Παλαμάς, η Πάτρα και η εξωστρέφεια της πόλης
14:35 Μητσοτάκης για Γιώργο Βασιλείου: «Μη πολιτικός πολιτικός με πυξίδα τη Δημοκρατία και την πρόοδο»
14:30 Δήλωση Παπαδόπουλου για τον Τάκη Νικολάου: «Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο μας»
14:22 Συνάντηση Τασούλα – Καραμανλή στο Προεδρικό Μέγαρο με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις
14:10 Τραμπ για Γροιλανδία: «Θα περάσει στον έλεγχο των ΗΠΑ – Τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό»
14:07 Άριελ Κωνσταντινίδη: Αουρέλια θα λένε την κόρη μου – Μητρότητα, διαζύγιο και μια δύσκολη οικογενειακή διαδρομή
14:00 Πλακιάς για Καρυστιανού: «Κανένας συγγενής θυμάτων των Τεμπών δεν θα την ακολουθήσει σε κόμμα»
14:00 Περιφέρεια Δ. Ελλάδος: Εγκρίθηκε το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα – Δέσμευση πόρων ρεκόρ, παρεμβάσεις σε 7 άξονες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ