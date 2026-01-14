Αρχίζει δεντροφύτευση στο Γηροκομειό – Συνεργασία Δασαρχείου και ΝΕΠ

«Ενα δέντρο από κάθε μέλος – ένα νέο “δάσος ζωής” από όλους μας». Με αυτό το σύνθημα αρχίζει η επιχείρηση δεντροφύτευση στα καμμένα του Γηροκομείου.

Η αρχή γίνεται από τη ΝΕΠ και οι πληροφορίες μας, αναφέρουν ότι έπεται συνέχεια και από συλλόγους και φορείς…

Η σχετική ανακοίνωση της ΝΕΠ αναφέρει τα εξής: “Το Δασαρχείο Πατρών, σε συνεργασία με τη Ναυταθλητική Ένωση Πατρών (ΝΕΠ), διοργανώνει εθελοντική δράση αναδάσωσης στο Άλσος Γηροκομείου του Δήμου Πατρέων, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της κοινωνικής προσφοράς της ομάδας.

Η δράση οργανώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΠ και τον Αναπληρωτή Καθηγητή – Συντονιστή της εκδήλωσης, κ. Γρηγόριο Τσίγκα, υπό τη σκέπη και την καθοδήγηση του Δασαρχείου Πατρών, με στόχο να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα:

ότι ο αθλητισμός ξεκινά από την κοινωνία και καταλήγει σε αυτήν, ενώ κοινωνία και περιβάλλον ενώνονται στο πλαίσιο της υγείας, με κορυφή όλων τον αθλητισμό ως στάση ζωής.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, κάθε μέλος της ομάδας θα φυτέψει από ένα δέντρο, συμβάλλοντας συμβολικά αλλά και ουσιαστικά στη δημιουργία ενός νέου “δάσους ζωής” — μιας ζωντανής παρακαταθήκης για το περιβάλλον και τις επόμενες γενιές.

Η ΝΕΠ επιβεβαιώνει έμπρακτα ότι ο αθλητισμός δεν περιορίζεται στις πισίνες και στις διακρίσεις, αλλά αποτελεί κοινωνική ευθύνη, παιδεία, σεβασμό στο περιβάλλον και προώθηση της υγείας.

Καλούμε τα μέλη, τους φίλους της ομάδας και την τοπική κοινωνία να στηρίξουν τη δράση και να συμμετάσχουν σε μια ημέρα προσφοράς, συμβολισμού και ελπίδας.

Διοργάνωση: Δασαρχείο Πατρών – Ναυταθλητική Ένωση Πατρών (ΝΕΠ)

Ημερομηνία: Σάββατο 24/01/2026

Τοποθεσία: Άλσος Γηροκομείου, Δήμος Πατρέων”.

