Δείτε τι έφαγε για μεσημέρι ο Φωκίων Ζαϊμης!

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαϊας εξήγησε γιατί επέλεξε ένα τόσο υγιεινό και δυνατό μενού.

26 Οκτ. 2025 15:59
Pelop News

Ο αντιπεριφερειάρχης Αχαϊας Φωκίων Ζαϊμης, γνωστός για την καλή σχέση του με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αποκάλυψε το μενού του το μεσημέρι της Κυριακής (26/10). Και εξήγησε στους διαδικτυακούς φίλους του γιατί επέλεξε αυτό το μενού:

«Παίρνουμε δυνάμεις με καλό σπιτικό φαγητό για να αντέξουμε. Χρόνια πολλά στις Δήμητρες και τους Δημήτριους και ειδικά στους Μακεδόνες φίλους και φίλες.

Ξεκινήσαμε σήμερα με γιαούρτι με μέλι, γκοτζτιμπέρι, βραζιλιάνικα αμύγδαλα και κορινθιακές σταφίδες, λιναρόσπορο, κολοκυθόσπορο-φρητάτα με αυγά, μανιτάρια, άνιθο, κολίανδρο, πιπεριά, φέτα και κόλιανδρο».



 
