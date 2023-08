Dua Lipa: Ποζάρει τόπλες για τη Vogue – Αποθεωτικά σχόλια κάτω από τη φωτογραφία της

Η Dua Lipa φωτογραφήθηκε τόπλες στη Vogue. Η διάσημη τραγουδίστρια με καταγωγή από την Αλβανία έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό, ενώ θα κοσμεί και το εξώφυλλο του τεύχους του Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, προτού κυκλοφορήσει καν το τεύχος Σεπτεμβρίου της Vogue, η Dua Lipa ανέβασε τις φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Σε μία από αυτές μάλιστα, η αισθησιακή ποπ σταρ πόζαρε τόπλες, κρύβοντας το γυμνό της στήθος με τα χέρια της.

Στις υπόλοιπες φωτογραφίες η Dua Lipa δοκιμάζει πολλά διαφορετικά και ιδιαίτερα σύνολα, κερδίζοντας τον θαυμασμό των οπαδών της που της έγραψαν αποθεωτικά σχόλια κάτω από την ανάρτησή της.

Δείτε μερικά:

These are masterpieces (Αυτά είναι αριστουργήματα)

Loveeeee

One of the best photoshoots (Μια από τις καλύτερες φωτογραφήσεις)

Marry me dua (Dua παντρέψου με)

Δείτε τις φωτογραφίες:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DUA LIPA (@dualipa)

Μόλις την Τετάρτη, 23 Αυγούστου, η Dua Lipa μαζί με τους φίλους, την οικογένεια και τον ελληνικής καταγωγής σύντροφό της, Ρομέν Γαβράς, γιόρτασε τα 28α γενέθλιά της με ένα πάρτι στην Ίμπιζα.