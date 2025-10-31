Ένταση και εξώδικο στη Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης: Ο Μελχισεδέκ ζητά «πάγωμα» της εκλογής Μητροπολίτη

Απρόσμενη τροπή πήρε η συνεδρίαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης για την εκλογή νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, όταν εμφανίστηκε εξώδικο του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί με τη λεγόμενη «μαφία της Κρήτης».

Ένταση και εξώδικο στη Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης: Ο Μελχισεδέκ ζητά «πάγωμα» της εκλογής Μητροπολίτη
31 Οκτ. 2025 14:30
Pelop News

Η συνεδρίαση, που ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου, διακόπηκε απότομα όταν στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής Κρήτης παραδόθηκε εξώδικη δήλωση του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ, με την οποία ζητούσε να παγώσουν οι διαδικασίες εκλογής μέχρι να ξεκαθαριστεί η δική του υπόθεση.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, αρχικά κανείς δεν ήθελε να παραλάβει το έγγραφο, ωστόσο υπό τον φόβο θυροκόλλησης τελικά έγινε δεκτό, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στη Σύνοδο.

Στην εξώδικη δήλωσή του, ο Μελχισεδέκ κάνει λόγο για παρατυπίες στη διαδικασία, θέτει θέμα μη νόμιμης παρουσίας Ιεράρχη που διώκεται ποινικά και ζητά την αναστολή κάθε ενέργειας μέχρι να αποφανθεί το Συνοδικό Δικαστήριο για τη δική του υπόθεση και τον αποκλεισμό του από τη λίστα των υποψηφίων.

Οι Ιεράρχες της Κρήτης συνεδρίασαν για αρκετή ώρα, χωρίς να γίνει γνωστό αν κατέληξαν σε επίσημη απάντηση ή αν προχώρησαν κανονικά στη διαδικασία.

Η ατμόσφαιρα πάντως χαρακτηρίστηκε τεταμένη, με το περιστατικό να θεωρείται πρωτοφανές για τα χρονικά της Εκκλησίας της Κρήτης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:50 «Το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε», το υπουργείο Παιδείας για την άτυχη 10χρονη
17:39 Είχε οικονομικές διαφορές με τη γυναίκα του και την κυνήγησε με τσεκούρι!
17:16 Αιγιάλεια: Ο δήμαρχος Παναγιώτης Ανδριόπουλος με πολίτες και προέδρους της Συμπολιτείας
17:08 Ιταλία: Επέστρεψε τη μπάλα για fair play στον τερματοφύλακα αλλά μπήκε γκολ! ΒΙΝΤΕΟ
17:00 Halloween στην Πάτρα; Κι όμως θα γίνει παρέλαση το βράδυ του Σαββάτου – Τι λένε έμποροι, εστίαση, φαν και η εκκλησία
16:52 Η Ελλάς ανήκει εις τη Δύση, η Δύση, όμως, ανήκει στην Τουρκία
16:44 Γαλλία: «Για πάνω από 20 χρόνια υποτιμούσαμε τους κινδύνους εισβολής στο Λούβρο»
16:35 Ασπρόπυργος: 10χρονο κοριτσάκι κατέρρευσε και πέθανε στο προαύλιο του σχολείου της
16:28 Ξεσηκωμός στην Ερύμανθο για το κλείσιμο του ΕΛΤΑ Χαλανδρίτσας
16:20 Μαρία Ασλαμάζη: Η ζωή της μετά τη μεταμόσχευση έξι οργάνων
16:12 ΔΕΗ Fiber: 1 Gbps με €11,56 το μήνα με Gigabit Voucher
16:04 Πάτρα: Θλίψη για τον πρόωρο χαμό του δικηγόρου Σπύρου Σορβατζιώτη – Αποχαιρετιστήριο μήνυμα από τους συνεργάτες του 
15:56 Καλάβρυτα: Ψήφισμα για τον Οδοντωτό – Αντίθεση στη μείωση των δρομολογίων
15:48 Ο Γιάννης Ανδριανός στο 3ο AGROWN 2025: «Ο αγροδιατροφικός κλάδος στη χώρα μας έχει παρόν και μέλλον».
15:40 Η Ρωσία έχει αγοράσει χρυσό αξίας 142 δισ. και η Δύση δεν ξέρει πώς να αντιδράσει
15:32 Εκλογές στην Ολλανδία: Οριακά πρώτο το φιλοευρωπαϊκό κόμμα D66 – Πως θα δημιουργηθεί κυβέρνηση
15:24 Κασιδιάρης στο Εφετείο: Η δολοφονία Φύσσα δολοφόνησε εμένα και τη Χρυσή Αυγή
15:16 Πάτρα: Ποιοι γιατροί εφημερεύουν το σαββατοκύριακο 1 και 2 Νοεμβρίου
15:08 Agrown 2025: «Δώστε δύναμη στις Περιφέρειες» – Κοινό μήνυμα αντιπεριφερειαρχών για την ανάπτυξη
15:02 Φάμελλος: «Οι δήμοι είναι τα κύτταρα της Δημοκρατίας – Η κυβέρνηση απαξιώνει την αυτοδιοίκηση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ