Ένταση και εξώδικο στη Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης: Ο Μελχισεδέκ ζητά «πάγωμα» της εκλογής Μητροπολίτη

Η συνεδρίαση, που ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου, διακόπηκε απότομα όταν στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής Κρήτης παραδόθηκε εξώδικη δήλωση του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ, με την οποία ζητούσε να παγώσουν οι διαδικασίες εκλογής μέχρι να ξεκαθαριστεί η δική του υπόθεση.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, αρχικά κανείς δεν ήθελε να παραλάβει το έγγραφο, ωστόσο υπό τον φόβο θυροκόλλησης τελικά έγινε δεκτό, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στη Σύνοδο.

Στην εξώδικη δήλωσή του, ο Μελχισεδέκ κάνει λόγο για παρατυπίες στη διαδικασία, θέτει θέμα μη νόμιμης παρουσίας Ιεράρχη που διώκεται ποινικά και ζητά την αναστολή κάθε ενέργειας μέχρι να αποφανθεί το Συνοδικό Δικαστήριο για τη δική του υπόθεση και τον αποκλεισμό του από τη λίστα των υποψηφίων.

Οι Ιεράρχες της Κρήτης συνεδρίασαν για αρκετή ώρα, χωρίς να γίνει γνωστό αν κατέληξαν σε επίσημη απάντηση ή αν προχώρησαν κανονικά στη διαδικασία.

Η ατμόσφαιρα πάντως χαρακτηρίστηκε τεταμένη, με το περιστατικό να θεωρείται πρωτοφανές για τα χρονικά της Εκκλησίας της Κρήτης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



