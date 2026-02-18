Ερυθρός Αστέρας προς ΕΣΠΕΠ: «Με ποια κριτήρια αναβλήθηκε η 17η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής ;»

Η διοίκηση του Ερυθρού Αστέρα Πατρών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητά από την ΕΣΠΕΠ να ενημερωθεί για ποια λόγο αναβλήθηκε η 17η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής και με ποια κριτήρια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: « Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερυθρού Αστέρα ζητά την επίσημη ενημέρωσή σας σχετικά με την αναβολή της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Βάσει της προκήρυξης που αναρτήθηκε στις 11/9/2025, στην οποία έχουν οριστεί αναλυτικά όλες οι αγωνιστικές και το σύνολο των αγώνων της διοργάνωσης, ο προγραμματισμός ήταν σαφής και συγκεκριμένος ως προς τις ημερομηνίες διεξαγωγής.

Παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε ποιες ομάδες υπέβαλαν αίτημα αναβολής της 17ης αγωνιστικής, καθώς και τα κριτήρια βάσει των οποίων εγκρίθηκαν τα συγκεκριμένα αιτήματα. Επιπλέον, δεδομένου ότι η ίδια η Ένωση έχει εκφράσει ότι δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για τη διεξαγωγή των play off, θεωρούμε αναγκαίο να διευκρινιστεί πώς η παρούσα αναβολή συνάδει με τον υφιστάμενο αγωνιστικό σχεδιασμό και τις χρονικές δεσμεύσεις που έχουν τεθεί. Η διαφάνεια, η ίση μεταχείριση των σωματείων και η τήρηση των προκηρύξεων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την εύρυθμη και αξιόπιστη διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Για τον λόγο αυτό αναμένουμε την άμεση και επίσημη απάντησή σας».

