Ερυθρός Αστέρας προς ΕΣΠΕΠ: «Με ποια κριτήρια αναβλήθηκε η 17η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής ;»

Ερυθρός Αστέρας προς ΕΣΠΕΠ: «Με ποια κριτήρια αναβλήθηκε η 17η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής ;»
18 Φεβ. 2026 16:57
Pelop News

Η διοίκηση του Ερυθρού Αστέρα Πατρών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητά από την ΕΣΠΕΠ να ενημερωθεί για ποια λόγο αναβλήθηκε η 17η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής και με ποια κριτήρια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: « Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερυθρού Αστέρα ζητά την επίσημη ενημέρωσή σας σχετικά με την αναβολή της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Βάσει της προκήρυξης που αναρτήθηκε στις 11/9/2025, στην οποία έχουν οριστεί αναλυτικά όλες οι αγωνιστικές και το σύνολο των αγώνων της διοργάνωσης, ο προγραμματισμός ήταν σαφής και συγκεκριμένος ως προς τις ημερομηνίες διεξαγωγής.

Παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε ποιες ομάδες υπέβαλαν αίτημα αναβολής της 17ης αγωνιστικής, καθώς και τα κριτήρια βάσει των οποίων εγκρίθηκαν τα συγκεκριμένα αιτήματα. Επιπλέον, δεδομένου ότι η ίδια η Ένωση έχει εκφράσει ότι δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για τη διεξαγωγή των play off, θεωρούμε αναγκαίο να διευκρινιστεί πώς η παρούσα αναβολή συνάδει με τον υφιστάμενο αγωνιστικό σχεδιασμό και τις χρονικές δεσμεύσεις που έχουν τεθεί. Η διαφάνεια, η ίση μεταχείριση των σωματείων και η τήρηση των προκηρύξεων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την εύρυθμη και αξιόπιστη διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Για τον λόγο αυτό αναμένουμε την άμεση και επίσημη απάντησή σας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:43 Τροχαίο στο κέντρο της Πάτρα – Τραυματίστηκε οδηγός δικύκλου
18:40 Χρήστος Μαυρίκης: Γιατί αναβλήθηκε και πάλι η δίκη του
18:31 «Γύρνα πίσω στο ζωολογικό κήπο», καταγγελία για ρατσιστική επίθεση στα social media από οπαδό της Γαλατάσαραϊ από τον Κέλι της Γιουβέντους
18:27 Η Ύδρα μετατρέπεται σε κινηματογραφικό πλατό για τον Μπραντ Πιτ
18:21 Αιγύπτιος κρατούμενος το ‘σκασε από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
18:10 «Βλέπω τον Ανδρουλάκη να τυπώνει μπλουζάκια με σλόγκαν ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα», κόντρα Λαζαρίδη-Μάντζου για τα μαϊμού επιδόματα
18:03 Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε βάρος της Ειρήνη Μουρτζούκου για τον μικρό Παναγιώτη
18:00 Η γραμματέας σχόλασε πριν βγει απόφαση, χαμός στη δίκη της Κιβωτού του Κόσμου
17:53 Υπ. Πολιτισμού: Μνημείο οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή
17:51 Η ΕΟΚ στέλνει το Μαρούσι στην Επιτροπή Δεοντολογίας
17:43 A’ Κατηγορία: O Kεραυνός σόκαρε την Αχαϊκή, «διπλό» για Πάτραι
17:23 «Δεν είχε γίνει πυροσβεστικός έλεγχος για 12 χρόνια» νέες αποκαλύψεις για Βιολάντα
17:18 Επιστολή Α. Κατσανιώτη στον Υπουργό Υποδομών για τη σύνδεση του λιμένα Αιγίου με την Ολυμπία Οδό
17:16 Με Ρογκαβόπουλο και τρεις του Προμηθέα οι κλήσεις του Σπανούλη για Μαυροβούνιο
17:10 Λάρισα: Όχημα με 18χρονο οδηγό αναποδογύρισε μετά από τροχαίο στο κέντρο
17:02 Πάτρα: Ντροπή η μη ολοκλήρωση της Δομής για άτομα με αυτισμό – Υποθέσεις κακοποίησης απασχολούν τους γονείς
16:57 Ερυθρός Αστέρας προς ΕΣΠΕΠ: «Με ποια κριτήρια αναβλήθηκε η 17η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής ;»
16:54 Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Αντώνης Μανιτάκης
16:46 Νιγηρία: Τουλάχιστον 38 νεκροί από έκρηξη ορυχείου
16:38 Ιωάννινα: Σύλληψη 47χρονου που έκανε τον ιερέα ενώ τον είχαν καθαιρέσει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ