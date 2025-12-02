Εξαιρετική εμφάνιση της Δύναμης Πατρών στο Β΄ Πανελλήνιο Κύπελλο ταε κβον ντο, ΦΩΤΟ

Επτά μετάλλια ο της συνολικός απολογισμός

02 Δεκ. 2025 18:21
Pelop News

Μια ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία σημείωσε η Δύναμη Πατρών στο Β΄ Πανελλήνιο Κύπελλο ταε κβον ντο, ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση με επτά μετάλλια και πολύ καλές εμφανίσεις από όλους τους αθλητές της.
Η αγωνιστική δράση ξεκίνησε με τη Ρέα Νασοπούλου, η οποία κατέκτησε την 1η θέση στους Στρατιωτικούς Αθλητικούς Αγώνες ταε κβον ντο Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, προσθέτοντας το πρώτο χρυσό της ομάδας.

Κατά την πρώτη ημέρα του Β΄ Πανελλήνιου Κυπέλλου, η ομάδα κατέκτησε ακόμη τέσσερα μετάλλια:

• Βασίλης Θανασάς, ασημένιο

• Βαντάνα Αλίκη, χάλκινο

• Ζώντου Μελίνα, χάλκινο

• Τζελάτη Εύα, χάλκινο

Στην τρίτη και τελευταία ημέρα της διοργάνωσης, οι αθλητές της Δύναμης Πατρών πρόσθεσαν δύο ακόμη σημαντικές διακρίσεις:

• Ρέα Νασοπούλου, ασημένιο

• Αντελίνα Κωστοπούλου, χάλκινο

Οι προπονητές του συλλόγου εξέφρασαν τα συγχαρητήρια τους προς όλους τους αθλητές, τονίζοντας ότι κάθε συμμετοχή, ανεξάρτητα από τη

διάκριση, συμβάλλει στη συνεχή αγωνιστική πρόοδο και στη συνολική ενίσχυση της ομάδας.

Η Δύναμη Πατρών συνεχίζει την πορεία της με στόχο τη σταθερή αγωνιστική εξέλιξη και νέες επιτυχίες στις επόμενες διοργανώσεις.

