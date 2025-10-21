«Φωτιά» στα social media με Πολάκη, Γεωργιάδη και Καρανίκα – Η ανάρτηση που άναψε το φυτίλι

Η λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής 1566, που επιτρέπει στους πολίτες να κλείνουν ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία, αποτέλεσε την αφορμή για μια ιδιότυπη πολιτική αντιπαράθεση στα social media ανάμεσα σε τρία πρόσωπα με έντονη δημόσια παρουσία: τον Άδωνι Γεωργιάδη, τον Νίκο Καρανίκα και τον Παύλο Πολάκη.

Η αλυσίδα ξεκίνησε όταν ο Νίκος Καρανίκας, πρώην συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, επαίνεσε δημοσίως τον υπουργό Υγείας για τη νέα υπηρεσία, χαρακτηρίζοντάς τη «μια δωρεάν παροχή που υπηρετεί τον λαό» και σημειώνοντας πως «είναι ένα μέτρο που θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και χρόνια». «Ο δεξιός Άδωνις το έκανε, ενώ δεν το έκανε η Αριστερά», έγραψε, κάνοντας λόγο για «ιδεολογικό μπέρδεμα».

Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε θετική αντίδραση από τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος απάντησε γράφοντας: «Έχω πει εδώ και χρόνια ότι για τον άνθρωπο αυτό είχα πέσει εντελώς έξω. Τελικά ήταν μάλλον από τους πιο ικανούς και έντιμους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Απολαμβάνω πάντα τις συζητήσεις μαζί του, διότι έχει πάντα επιχειρήματα και καλοπροαίρετη διάθεση, πράγμα σπάνιο για έναν Αριστερό.»

Ωστόσο, η δημόσια αυτή «συνεννόηση» μεταξύ των δύο προκάλεσε οργισμένη αντίδραση από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση μέσω Facebook.

«Όταν αποφασίζεις να κατεβείς τη σκάλα της αυτογελοιοποίησης, φτάνεις στο τελευταίο σκαλοπάτι και γίνεσαι η μαριονέτα και ο κλόουν του κάποτε εχθρού», έγραψε, απευθυνόμενος προσωπικά τόσο στον υπουργό Υγείας όσο και στον Νίκο Καρανίκα.

Στην ίδια ανάρτηση, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία κατηγόρησε τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι παρουσιάζει ως δημόσιο έργο μια σύμβαση 27 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας πως η γραμμή 1566 δεν είναι «δωρεάν» όπως παρουσιάζεται.

«Η δουλειά θα συνεχίσει να γίνεται από την ΗΔΙΚΑ, όπως προέβλεπε ο σχεδιασμός του ΣΥΡΙΖΑ. Η εταιρεία του Δέτση παίρνει δουλειές από παντού με εντολή Μαξίμου. Έτσι γίνεται το έργο τους – τρώνε τα λεφτά του ΤΑΑ χωρίς να μείνει τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανάρτηση για το 1566 από τον φίλο μου τον κ. Νίκο Καρανίκα. Έχω πει εδώ και χρόνια, ότι για τον άνθρωπο αυτό είχα πέσει εντελώς έξω. Τελικά ήταν μάλλον από τους πιο ικανούς και έντιμους συνεργάτες του @atsipras απολαμβάνω πάντα τις συζητήσεις μαζί του και τις ιδεολογικές μας… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 21, 2025

Ο κ. Πολάκης έκλεισε την ανάρτησή του με προσωπική αιχμή προς τον πρώην συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, γράφοντας: «Γι’ αυτό σου χαϊδεύει το κεφαλάκι ο Άδωνις, Καρανίκα. Γιατί του νομιμοποιείς το ρεσάλτο.»

Το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μία φορά το εκρηκτικό μείγμα πολιτικής αντιπαράθεσης και προσωπικών αιχμών που κυριαρχεί στη δημόσια σφαίρα — αυτή τη φορά, με αφορμή ένα τεχνικό μέτρο του ΕΣΥ που μετατράπηκε σε νέο γύρο αντιπαραθέσεων ανάμεσα σε πρώην και νυν πολιτικούς συμμάχους.

