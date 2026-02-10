Γαλλία: Πρώην εκπαιδευτικός κατηγορείται για 89 βιασμούς ανηλίκων, ομολόγησε ότι σκότωσε τη μητέρα και τη θεία του

Τα εγκλήματα διαπράχθηκαν στη Γερμανία, την Ελβετία, το Μαρόκο, τον Νίγηρα, την Αλγερία, τις Φιλιππίνες, την Ινδία, την Κολομβία και την Νέα Καληδονία, διευκρίνισε ο Ετιέν Μαντό, εισαγγελέας της Γκρενόμπλ, όπου διεξάγεται η έρευνα

10 Φεβ. 2026 17:27
Pelop News

Στη Γαλλία η δικαιοσύνη αναζητεί μάρτυρες μετά την απαγγελία κατηγοριών κατά 79χρονου πρώην εκπαιδευτικού που φυλακίσθηκε το 2024 και θεωρείται ύποπτος για διακεκριμένους βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις τόσο στην Γαλλία, όσο και σε άλλες χώρες, κατά 89 ανηλίκων κατά την περίοδο 1967-2022.

Τα εγκλήματα διαπράχθηκαν στη Γερμανία, την Ελβετία, το Μαρόκο, τον Νίγηρα, την Αλγερία, τις Φιλιππίνες, την Ινδία, την Κολομβία και την Νέα Καληδονία, διευκρίνισε ο Ετιέν Μαντό, εισαγγελέας της Γκρενόμπλ, όπου διεξάγεται η έρευνα.

Ο αριθμός των θυμάτων αποδεικνύεται βάσει των στοιχείων που έχουν αποθηκευτεί από τον 79χρονο σε USB και αφορούν σεξουαλικές σχέσεις με ανηλίκους 13 έως 17 ετών, εξήγησε ο εισαγγελέας κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το USB που περιέχει γραπτά του ίδιου του 79χρονου ανακαλύφθηκε από τον ανιψιό του που «είχε απορίες για την προσωπική και σεξουαλική ζωή του θείου του», σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Γκρενόμπλ.

Κατά την διάρκεια της έρευνας, ο άνδρας ομολόγησε και τις δολοφονίες της μητέρας και της θείας του. Στα «απομνημονεύματά» του γράφει ότι «θανάτωσε σκοπίμως αυτά τα δύο πρόσωπα».

Συγκεκριμένα, ομολόγησε ότι έπνιξε με την βοήθεια μαξιλαριού την καρκινοπαθή μητέρα του που βρισκόταν σε καταληκτικό στάδιο στην δεκαετία του 1970 και στην συνέχεια την θεία του, ηλικίας 92 ετών, στην δεκαετία του 1990, πνίγοντάς την επίσης με μαξιλάρι.

Σε ό,τι αφορά την θεία του, «επειδή εκείνος ήθελε να φύγει για τη Σενέβ (στην νότια Γαλλία) και εκείνη τον παρακαλούσε να μην φύγει, επέλεξε να την σκοτώσει και έτσι, την ώρα που κοιμόταν, πήρε ένα μαξιλάρι και την έπνιξε».

Ο 79χρονος ομολόγησε τις δύο δολοφονίες λέγοντας ότι «θα ήθελε να του κάνουν το ίδιο, αν βρισκόταν στην κατάσταση αυτή στο τέλος της ζωής του».

