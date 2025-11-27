H Πάτρα υποδέχθηκε την Ολυμπιακή Φλόγα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ευτυχώς ο καιρός δεν στάθηκε εμπόδιο και η Πάτρα υποδέχθηκε την Ολυμπιακή Φλόγα.

Η εκδήλωση της υποδοχής ξεκίνησε από την Πλατεία Γεωργίου και συνεχίστηκε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Η πατρινή παγκόσμια πρωταθλήτρια με την εθνική γυναικών πόλο, Ντένια Κουρέτα παρέλαβε την Φλόγα από τον γνωστό πατρινό ηθοποιό Δημήτρη Γκοτσόπουλο.

Οκτώ Αχαιοί πρωταθλητές με σημαντικές διακρίσεις σε παγκόσμια, ευρωπαϊκά και πανελλήνια πρωταθλήματα μετέφεραν διαδοχικά την Ολυμπιακή Φλόγα στους δρόμους της Πάτρας και συγκεκριμένα οι Αλέξανδρος Τριάντης (αθλητής στίβου ΑμεΑ), Ντένια Κουρέτα (πόλο), Δημήτρης Γκοτσόπουλος (στίβος), Σοφία Αλικανιώτη (στίβος), Νικολέτα Χιώνη (στίβος), Νίκος Ηλιόπουλος (ενόργανη γυμναστική), Κατερίνα Φωτοπούλου (στίβος), Χαράλαμπος Φλουσκούνης (τάε κβον ντο).

Στις 10.15 στην πλατεία Γεωργίου, θα αφιχθούν οι αντιπροσωπείες της ΕΟΕ (Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή) και της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο – Κορτίνα 2026».

Το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας, ανά την Ελλάδα, θα ολοκληρωθεί στις 4 Δεκεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο, έχοντας καλύψει 2.200 χιλιόμετρα, 23 νομούς και επτά Περιφέρειες. Εκεί θα γίνει η επίσημη παράδοση στους διοργανωτές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο – Κορτίνα 2026».

Η Ολυμπιακή Φλόγα στάθηκε τιμητικά στο σπίτι, όπου γεννήθηκε ο δημιουργός του Ολυμπιακού Υμνου, Κωστής Παλαμάς, όπου θα αποδοθεί τιμή από την Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» και το Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών.

Μετά τη λήξη της τελετής υποδοχής από τον Δήμο Πατρέων πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Στέγης Γραμμάτων, μέσα στο χρονικό πλαίσιο που έχει ορίσει για την λαμπαδηδρομία στη Πάτρα, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

