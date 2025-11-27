H Πάτρα υποδέχθηκε την Ολυμπιακή Φλόγα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Οκτώ Αχαιοί πρωταθλητές με σημαντικές διακρίσεις σε παγκόσμια, ευρωπαϊκά και πανελλήνια πρωταθλήματα μετέφεραν διαδοχικά την Ολυμπιακή Φλόγα στους δρόμους της Πάτρας

H Πάτρα υποδέχθηκε την Ολυμπιακή Φλόγα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
27 Νοέ. 2025 13:28
Pelop News

Ευτυχώς ο καιρός δεν στάθηκε εμπόδιο και η Πάτρα υποδέχθηκε την Ολυμπιακή Φλόγα.

Η εκδήλωση της υποδοχής ξεκίνησε από την Πλατεία Γεωργίου και συνεχίστηκε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Η πατρινή παγκόσμια πρωταθλήτρια με την εθνική γυναικών πόλο, Ντένια Κουρέτα παρέλαβε την Φλόγα από τον γνωστό πατρινό ηθοποιό Δημήτρη Γκοτσόπουλο.

Οκτώ Αχαιοί πρωταθλητές με σημαντικές διακρίσεις σε παγκόσμια, ευρωπαϊκά και πανελλήνια πρωταθλήματα μετέφεραν διαδοχικά την Ολυμπιακή Φλόγα στους δρόμους της Πάτρας και συγκεκριμένα οι Αλέξανδρος Τριάντης (αθλητής στίβου ΑμεΑ), Ντένια Κουρέτα (πόλο), Δημήτρης Γκοτσόπουλος (στίβος), Σοφία Αλικανιώτη (στίβος), Νικολέτα Χιώνη (στίβος), Νίκος Ηλιόπουλος (ενόργανη γυμναστική), Κατερίνα Φωτοπούλου (στίβος), Χαράλαμπος Φλουσκούνης (τάε κβον ντο).
Στις 10.15 στην πλατεία Γεωργίου, θα αφιχθούν οι αντιπροσωπείες της ΕΟΕ (Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή) και της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο – Κορτίνα 2026».
Το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας, ανά την Ελλάδα, θα ολοκληρωθεί στις 4 Δεκεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο, έχοντας καλύψει 2.200 χιλιόμετρα, 23 νομούς και επτά Περιφέρειες. Εκεί θα γίνει η επίσημη παράδοση στους διοργανωτές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο – Κορτίνα 2026».

Η Ολυμπιακή Φλόγα στάθηκε τιμητικά στο σπίτι, όπου γεννήθηκε ο δημιουργός του Ολυμπιακού Υμνου, Κωστής Παλαμάς, όπου θα αποδοθεί τιμή από την Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» και το Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών.
Μετά τη λήξη της τελετής υποδοχής από τον Δήμο Πατρέων πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Στέγης Γραμμάτων, μέσα στο χρονικό πλαίσιο που έχει ορίσει για την λαμπαδηδρομία στη Πάτρα, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:44 Στην Άγκυρα ο Πάπας Λέων: Το στεφάνι στο μαυσωλείο του Ατατούρκ και η συνάντηση με τον Ερντογάν ΒΙΝΤΕΟ
15:32 Μεσολόγγι: Συλλήψεις για εμπόριο ανθρώπων – Έκρυβαν 44 αλλοδαπούς σε αποθήκη
15:24 Εγκαίνια της Εκθεσης Ζωγραφικής «ΣωμαΤοπία» της Αναστασίας Ντόντη
15:16 Η Πάτρα υποδέχθηκε με τιμές την Ολυμπιακή Φλόγα ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΟ
15:08 Απολογισμός και Συμπεράσματα του Ετήσιου Συνεδρίου Επαγγελματικής Κατάρτισης
15:03 Σύσκεψη για το τρένο στην Πάτρα: Κι όμως ο Κυρανάκης είχε φτάσει ως το Αίγιο ΦΩΤΟ
15:00 Αττική: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος που ασελγούσε μαζί με τον 20χρονο στα δύο ανίψια του
15:00 Η Εξωστρέφεια αρχίζει από το Αίγιο: Μνημονιο Συνεργασίας της Περιφέρειας με το Υπουργείο Εξωτερικών
14:54 Ευρώπη και ΝΑΤΟ περνούν σε «ενεργή άμυνα»: Από τις 110 ρωσικές υβριδικές επιθέσεις στα σχέδια για κυβερνοαντίποινα
14:47 Η ίδια σφραγίδα: Τα πιστοποιητικά στους 480 πλαστούς πίνακες οδηγούν ξανά στο κύκλωμα του Ιουνίου
14:43 Πάτρα: Το Αστικό ΚΤΕΛ για την επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου από την Περιφέρεια
14:41 Τραγωδία στα Γαβράκια Φθιώτιδας: 50χρονος πέθανε από τσίμπημα μέλισσας – «Όταν τον έφεραν δεν είχε αισθήσεις» λέει ο φαρμακοποιός
14:36 Αχαΐα: Το μήνυμα του Αντώνη Κουνάβη μετά τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ – Ευχαριστίες και αναφορές στην ηλεκτρονική ψηφοφορία
14:36 Χονγκ Κονγκ: 55 νεκροί, εκατοντάδες άστεγοι – Αγωνία έξω από τα καμένα κτίρια του “Wang Fuk Court”
14:32 Το Vermut «μετακομίζει» στα Ψηλαλώνια και αναβαθμίζει την περιοχή!
14:28 Διπλασιάζεται το επίδομα ανεργίας των ναυτικών – Στα 600 ευρώ με διεύρυνση δικαιούχων
14:24 Δυτική Ελλάδα σε αυξημένη ετοιμότητα: Νέες προειδοποιήσεις για την κακοκαιρία ADEL από την Πολιτική Προστασία
14:20 «Με πήρε ο διοικητής μία ώρα αφού μίλησα με τον γιο μου»: Ο πατέρας του 19χρονου περιγράφει την τραγωδία στη Ρόδο
14:10 Νέα ένταση στην Εξεταστική: Σκληρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου – Συρεγγέλα με βαριές εκφράσεις και διακοπή μικροφώνων
14:01 Θεσσαλονίκη: 60χρονος έσκισε τα λάστιχα του γείτονα και χτυπούσε την πόρτα κρατώντας μαχαίρι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ