Η Αχαγιά ΄82 άλωσε την Αρτα και μένει στο κόλπο – Δηλώσεις

Μεγάλο διπλό στην Αρτα για την Αχαγιά ΄82, καθώς επικράτησε επί της Δόξας Πύρρου με 57-54 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της National League 2 και βλέπει τις ελπίδες της αναπτερώνονται.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της Αχαγιάς ΄82 Σπύρος Γκοργκόλης δήλωσε τα εξής: «Θέλω να αφιερώσω τη νίκη στον συνεργάτη μου Νίκο Πολίτη, ο οποίος βοήθησε την ομάδα σε μια δύσκολη στιγμή, αλλά και στους αθλητές μου που υλοποίησαν την υπόσχεση που έδωσα δημοσίως την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι μια τεράστια νίκη σε μια έδρα που δεν είχε σπάσει έως τώρα, με δύο μεγάλα σουτ στο τέλος του αγώνα. Εύχομαι καλές γιορτές σε όλους και ειδικά σε αυτούς που… βιάζονται».

Διαιτητές: Κανελλόπουλος-Ελ Ανύ-Τζιμογιάννης. Τα 10λεπτα: 15-21, 29-35 (ημ.), 41-43, 54-57.

ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ (Μάνθας): Ματσούκης 12 (1), Πολυμένης 11 (2), Κεραμάρης 7 (1), Χιουζ 10, Καρλής 8 (1), Χρήστου 3 (1), Παγουράς, Κρεμπούνης, Παπούλιας 1, Μήτσος 2.

ΑΧΑΓΙΑ ΄82 (Γκοργκόλης): Κούτρας 6 (2), Πανόπουλος 13 (1), Πέτροβιτς 13 (2), Οικονομόπουλος 11 (1), Ταρναρής 1, Αργυρόπουλος 8, Σταθόπουλος 4, Στάθης 1.

