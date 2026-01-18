Η Αχαγιά ΄82 νίκησε τον Πήγασο – Δηλώσεις

Η Αχαγιά ΄82 επικράτησε επί του Πήγασου στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο της Δυτικής Αχαϊας σε παιχνίδι για τον Α΄ Ομιλο της National League 2.

18 Ιαν. 2026 19:54
Η Αχαγιά ΄82 επικράτησε επί του Πήγασου, εντός έδρας, με σκορ 73-65 στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής στον Α΄ Ομιλο της National League 2.

«Το σημερινό παιχνίδι ήταν το πιο δύσκολο για εμάς μιας και παίζαμε με μια ομάδα που καιγόταν για τη νίκη. Εμείς εάν κερδίζαμε τους τελευταίους στη βαθμολογία θα ήταν κάτι απολύτως αναμενόμενο, ενώ αν χάναμε θα γυρίζαμε πίσω και θα σβήναμε στην ουσία το ένα από τα δύο μεγάλα διπλά που κάναμε τις δύο προηγούμενες αγωνιστικές». Αυτό δήλωσε ο προπονητής της Αχαγιάς ΄82 Σπύρος Γκοργκόλης και πρόσθεσε τα εξής: «Δεν παίξαμε καλά, ήμασταν νευρικοί και με πολλά λάθη, ενώ και η τακτική μας δεν λειτουργούσε καθόλου καλά. Δείξαμε χαρακτήρα, όμως, στο τέλος και με κάποια μεγάλα σουτ, αλλά και πείσμα στην άμυνα, τα καταφέραμε. Απέχουμε μια νίκη από την κορυφή και επιπλέον είμαστε πλήρεις πλην του Σούλκο φυσικά. Οι δύο επόμενες αγωνιστικές θα δείξουν ποιος είναι ο στόχος της φετινής Αχαγιάς ΄82».

Διαιτητές: Κουτσοδήμος-Γκαραβέλος-Αποστολόπουλος. Τα 10λεπτα: 17-24, 33-41 (ημ.), 53-55, 73-65.

ΑΧΑΓΙΑ ΄82 (Γκοργκόλης): Πανόπουλος 15 (1), Οικονομόπουλος 19 (2), Πέτροβιτς 24 (4), Κούτρας 5 (1), Κολότσιος 6 (2), Αργυρόπουλος 4, Γοργότσης, Ταρναρής, Ντούβας.

ΠΗΓΑΣΟΣ (Κοψαύτης): Μπόγιτσις 9 (1), Πετρόπουλος 3 (1), Νιβολιανίτης 22 (3), Μπαλής 8, Στεργίου 12 (3), Καλταμπάνης 4, Μαυρίας 6 (2), Διαμαντόγιαννης 1, Πατερούδης, Χρυσάκης.

