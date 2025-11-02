Η ΑΕ Βαρθολομιού έκανε… μπλόκο στην Αχαγιά ΄82

Η εξαιρετική μέχρι τώρα πορεία της Αχαγιάς ΄82 στη National League 2 αναχαιτίστηκε στην Ηλεία, καθώς το συγκρότημα του Σπύρου Γκοργκόλη γνώρισε την ήττα από την ΑΕ Βαρθολομιού με 77-69.

Διαιτητές: Λιόνας-Μπαβέλας-Λάγιος. Τα 10λεπτα: 20-13, 40-38 (ημ.), 51-49, 77-69.

ΑΕ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (Καρύδας): Ντουλές 7 (1), Νοέας 12 (1), Στρίγας, Αριστείδης 15 (1), Θανόπουλος 9 (1), Δίπλαρος 7 (1), Τριανταφύλλου 9 (1), Νικολόπουλος 9 (1), Ρούνης 9 (1), Αρχιμανδρίτης.

ΑΧΑΓΙΑ ΄82 (Γκοργκόλης): Στάθης 6, Σταθόπουλος, Γοργότσης 10, Ροκανάς, Κούτρας, Σούλκο 32 (4), Πανόπουλος 3 (1), Αργυρόπουλος 4, Πέτροβιτς 11 (1), Οικονομόπουλος 3.

Ο προπονητής της Αχαγιάς ΄82 Σπύρος Γκοργκόλης δήλωσε τα εξής αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Μπήκαμε πολύ νωθρά στο παιχνίδι και βρεθήκαμε να κυνηγάμε στο σκορ. Γυρίσαμε το παιχνίδι και προηγηθήκαμε μέχρι και 5 πόντους, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να παγιώσουμε αυτήν τη διαφορά. Σε ένα τόσο κλειστό και δυνατό παιχνίδι πάνω από το όριο του φάουλ, η τόσο μεγάλη διαφορά στις εκτελεσμένες βολές κάνει τη διαφορά. Ελπίζω κι εμείς στην έδρα μας να έχουμε παρόμοια αντιμετώπιση».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



