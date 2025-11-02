Η ΑΕ Βαρθολομιού έκανε… μπλόκο στην Αχαγιά ΄82

Στη θέληση, τη μαχητικότητα και την αγωνιστική ανωτερότητα της ΑΕ Βαρθολομιού στο σημερινό μεταξύ τους παιχνίδι, υποκλίθηκε η Αχαγιά ΄82.

Η ΑΕ Βαρθολομιού έκανε... μπλόκο στην Αχαγιά ΄82 Η Αχαγιά ΄82 υποκλίθηκε στην ΑΕ Βαρθολομιού
02 Νοέ. 2025 20:18
Pelop News

Η εξαιρετική μέχρι τώρα πορεία της Αχαγιάς ΄82 στη National League 2 αναχαιτίστηκε στην Ηλεία, καθώς το συγκρότημα του Σπύρου Γκοργκόλη γνώρισε την ήττα από την ΑΕ Βαρθολομιού με 77-69.

Διαιτητές: Λιόνας-Μπαβέλας-Λάγιος. Τα 10λεπτα: 20-13, 40-38 (ημ.), 51-49, 77-69.

ΑΕ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (Καρύδας): Ντουλές 7 (1), Νοέας 12 (1), Στρίγας, Αριστείδης 15 (1), Θανόπουλος 9 (1), Δίπλαρος 7 (1), Τριανταφύλλου 9 (1), Νικολόπουλος 9 (1), Ρούνης 9 (1), Αρχιμανδρίτης.

ΑΧΑΓΙΑ ΄82 (Γκοργκόλης): Στάθης 6, Σταθόπουλος, Γοργότσης 10, Ροκανάς, Κούτρας, Σούλκο 32 (4), Πανόπουλος 3 (1), Αργυρόπουλος 4, Πέτροβιτς 11 (1), Οικονομόπουλος 3.

Ο προπονητής της Αχαγιάς ΄82 Σπύρος Γκοργκόλης δήλωσε τα εξής αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Μπήκαμε πολύ νωθρά στο παιχνίδι και βρεθήκαμε να κυνηγάμε στο σκορ. Γυρίσαμε το παιχνίδι και προηγηθήκαμε μέχρι και 5 πόντους, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να παγιώσουμε αυτήν τη διαφορά. Σε ένα τόσο κλειστό και δυνατό παιχνίδι πάνω από το όριο του φάουλ, η τόσο μεγάλη διαφορά στις εκτελεσμένες βολές κάνει τη διαφορά. Ελπίζω κι εμείς στην έδρα μας να έχουμε παρόμοια αντιμετώπιση».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:49 Τέλος ο Ελευθεριάδης από τον πάγκο του Απόλλωνα!
20:40 Βεντέτα στα Βορίζια: Αλλα τρία άτομα αναζητά η Αστυνομία- Στο χωριό η σορός του Καργάκη
20:31 Αυτοκτόνησε στην Ελευσίνα ο Προμηθέας 2014 – Βίντεο
20:29 Τραμπ: «Ο Πρόεδρος Σι κατανοεί τις συνέπειες σε περίπτωση εισβολής στην Ταϊβαν»
20:18 Η ΑΕ Βαρθολομιού έκανε… μπλόκο στην Αχαγιά ΄82
20:10 Γερμανία: Η ακροδεξιά παραμένει πρώτο κόμμα, τι δείχνει νέα δημοσκόπηση
20:00 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Λουλούδια και κουρέλια
19:54 Πρασίνισε ο πεζόδρομος της Μαιζώνος
19:47 Οι Μίνι Παίδες και Κορασίδες της ΝΕΠ τα πήγαν περίφημα στη Νέα Σμύρνη
19:41 Δείτε ποια καταστήματα ΕΛΤΑ δεν θα ανοίξουν αύριο-Ένα στην Αχαΐα
19:38 Greek Basketball League: Πάγκοι που μοιάζουν με ηλεκτρικές καρέκλες
19:28 Πρεμιέρα με σπουδαία νίκη για τους Ανδρες της Ακαδημίας
19:19 Σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε οπαδους της Σάλκε και Ντόρτμουντ ΒΙΝΤΕΟ
19:10 Προς αύξηση μισθού 50 ευρώ από την 1η Απριλίου 2026
19:00 Σελέστ Αλμενταρίζ ΚΑΙ Χικάρου Σιτάρα στην «Π»: Δύο κόσμοι ήρθαν κοντά στην Πάτρα
18:49 Βερολίνο: Χειροπέδες σε Σύρο που ετοίμαζε επιθέσεις
18:37 «Διπλό» με «πεντάρα» για τις γυναίκες του Ατρόμητου
18:26 Μάνη: Η άγρια ομορφιά της φύσης
18:16 Βεντέτα στα Βορίζια: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε δυο τραυματίες
18:10 Ηττα για τα κορίτσια του Προμηθέα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ