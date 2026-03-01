Η ΑΕΚ με οβίδα του Ρέλβας ισοφάρισε στο 97΄ και γλίτωσε τη γκέλα

Η ΑΕΚ με οβίδα του Ρέλβας ισοφάρισε στο 97΄ και γλίτωσε τη γκέλα
01 Μαρ. 2026 20:23
Η ΑΕΚ λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο. Η Ένωση σκόνταψε κόντρα στον Βόλο, σώζοντας τον βαθμό στο τέλος. Το γκολ του Κόμπα και το πέναλτι του Ουρτάδο πλήγωσαν την Ένωση που έχασε τη μοναξιά της κορυφής. Οι κιτρινόμαυροι ισοφάρισαν αρχικά με τον Βάργκα και στην τελευταία φάση με τον Ρέλβας. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, που αποβλήθηκε από τον Τσιμεντερίδη στο ημίχρονο είχε δύο δοκάρια και παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα.

Η γιορτή που έστησαν οι φίλοι της ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό μετατράπη σε εφιάλτη, καθώς ο Βόλος κρατούσε τη νίκη μέχρι το τέλος (2-1), αλλά ο Φιλίπε Ρέλβας με μια οβίδα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έσωσε την παρτίδα για την Ένωση που ισοφάρισε στο τέλος με 2-2.

Οι γηπεδούχοι πήραν κεφάλι στο σκορ στο 14ο λεπτό. Ο Κόμπα έβαλε κόντρα στον Ρότα, ο Ουρτάδο πήρε την μπάλα στην περιοχή και τη γύρισε εκ νέου στον Κόμπα, ο οποίος με ωραίο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα.

Η Ένωση απάντησε 20 λεπτά μετά. Ο Μαρίν έκανε γλυκιά σέντρα από τα δεξιά και ο Βάργκα που πήδηξε πιο ψηλά απ’ όλους πήρε την κεφαλιά κι αυτή κατέληξε στο βάθος της εστίας του Σιαμπάνη.

Στο δεύτερο μέρος ο Βόλος βρήκε το γκολ σε μια ανύποπτη φάση. Ο Σταύρος Πήλιος έκανε χέρι, παρότι δεν ήταν υπό πίεση και ο Τσιμεντερίδης έδωσε πέναλτι μέσω VAR. Ο Ουρτάδο ευστόχησε και έκανε το 2-1.

Η ΑΕΚ πίεσε μέχρι και το φινάλε για την ισοφάριση κι αυτή ήρθε στην τελευταία φάση με την οβίδα του Φιλίπε Ρέλβας με το αριστερό από το ημικύκλιο της περιοχής και την έστειλε στο βάθος της εστίας του Σιαμπάνη.

Η Ένωση είναι πλέον στους 53 σε ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Stoiximan Super League, ενώ ο Βόλος με αυτό τον βαθμό παραμένει ένατος με 26 βαθμούς.

