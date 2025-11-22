Η ΝΕΠ πάλεψε στο α΄ ημίχρονο, υποκλίθηκε στον ΝΟ Βουλιαγμένης – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο

Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ πάλεψε στο α΄ ημίχρονο, όμως υποκλίθηκε στην αγωνιστική ανωτερότητα του ΝΟ Βουλιαγμένης.

Οδηγίες από τον προπονητή της ΝΕΠ Γιώργο Τσόκα
22 Νοέ. 2025 17:46
Τη μαχητικότητα του α΄ ημιχρόνου κρατάει η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ από το παιχνίδι με τον ισχυρό ΝΟ Βουλιαγμένης, στο οποίο ηττήθηκε με σκορ 21-11. Οι φιλοξενούμενες ανέβασαν ρυθμό από τα μισά του δευτέρου 8λέπτου κι έπειτα και έφτασαν εν τέλει σε μια άνετη νίκη.

Η ΝΕΠ πάλεψε στο α΄ ημίχρονο, υποκλίθηκε στον ΝΟ Βουλιαγμένης - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο Η ΝΕΠ πάλεψε στο α΄ ημίχρονο, υποκλίθηκε στον ΝΟ Βουλιαγμένης - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο

Διαιτητές: Σπανούδης-Αγγελίδης. Τα 8λεπτα: 4-6, 1-6, 2-6, 4-3. Τα γκολ του ΝΟ Βουλιαγμένης: Φουράκη 1, Κρίστμας 4, Φουντωτού 1, Κρασσά 2, Τζούστρα 5, Ανδρεάδη 3, Αγγελίδη 1, Κοβάσεβιτς 4.
ΝΕΠ: Γιαννακέα, Ανδρουτσέλη, Δ. Κοντάκου, Αλμενταρίζ 3, Τσιμάρα 2, Σιτάρα 1, Σκαρπαλέζου 2, Μιχαλάτου 1, Τσίγκα, Λιαπάκη, Κεπενού 2, Κακαϊδή, Ανδρ. Κοντάκου, Λαμπάτου, Αγγελοπούλου.

Δείτε το παιχνίδι όπως μεταδόθηκε live από το κανάλι της ΚΟΕ στο Youtbe:

Ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, η μεγάλη στιγμή της σημερινής αναμέτρησης ήταν η δράση που διοργάνωσαν από κοινού η ΝΕΠ και η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας – Παράρτημα Πατρών με την ομάδα «Will You… Marrow Me?, σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ–«Χάρισε Ζωή». Στόχος της συνεργασίας ήταν η ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση του κοινού – και ιδιαίτερα της νέας γενιάς – για τη σημασία της δωρεάς μυελού των οστών, μιας πράξης που μπορεί να σώσει ζωές. Στο περιθώριο του αγώνα, όλο το Δ.Σ. της ΝΕΠ, οι αθλήτριες και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου έγιναν εθελοντές δότες μυελού των οστών, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα προσφοράς και κοινωνικής υπευθυνότητας. Η δράση αυτή ήταν ενταγμένη στην εξωστρέφεια και εξωαγωνιστική δραστηριότητα της ΝΕΠ, που αποδεικνύει ότι ο αθλητισμός μπορεί να υπηρετεί την κοινωνία και την ανθρώπινη ζωή. Παρόντες, μεταξύ άλλων, ο αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Τάκης Αντωνόπουλος, η αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Λένα Αλμπάνη, κ.ά.
Η ΝΕΠ πάλεψε στο α΄ ημίχρονο, υποκλίθηκε στον ΝΟ Βουλιαγμένης - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο Η ΝΕΠ πάλεψε στο α΄ ημίχρονο, υποκλίθηκε στον ΝΟ Βουλιαγμένης - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεοΗ ΝΕΠ πάλεψε στο α΄ ημίχρονο, υποκλίθηκε στον ΝΟ Βουλιαγμένης - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο

Να σημειωθεί ότι «παρών» έδωσε και ο πρώην πρόεδρος της ΝΕΠ Αλέκος Γαϊτανάρος.

Η ΝΕΠ πάλεψε στο α΄ ημίχρονο, υποκλίθηκε στον ΝΟ Βουλιαγμένης - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο  Η ΝΕΠ πάλεψε στο α΄ ημίχρονο, υποκλίθηκε στον ΝΟ Βουλιαγμένης - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο Η ΝΕΠ πάλεψε στο α΄ ημίχρονο, υποκλίθηκε στον ΝΟ Βουλιαγμένης - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο

