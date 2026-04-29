Η Θεατρική Ομάδα Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας παρουσιάζει το εμβληματικό έργο «Ρινόκερος» του Ευγένιου Ιονέσκο

Ξεχωριστή δράση από τη Θεατρική Ομάδα «από κοινού» της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας, που παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Ευγένιου Ιονέσκο «Ρινόκερος», σε απόδοση, διασκευή και σκηνοθεσία του Φώτη Λάζαρη.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια σπουδαία αλληγορία του Θεάτρου του Παραλόγου, μια βαθιά ανθρώπινη και επίκαιρη κωμωδία με έντονο αντιφασιστικό χαρακτήρα, που φωτίζει τους κινδύνους της μαζικής υστερίας, του φανατισμού και της απώλειας της ατομικής συνείδησης.

Στο έργο, οι κάτοικοι μιας πόλης μεταμορφώνονται σταδιακά σε ρινόκερους. Μόνος που αντιστέκεται είναι ο Μπερανζέ, υπερασπιζόμενος την ελευθερία, τον πολιτισμό και το δικαίωμα στη διαφορετικότητα.

Μάλιστα η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Συμμετέχουν

Ελένη Νταή, Όλγα Κάνιστρα, Νόρα Μαυροειδή, Μαρία Γιαννοπούλου, Παύλος Τσεκούρας, Νίκος Κωνσταντόπουλος, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Φώτης Λάζαρης, Άγγελος Μπουμπούλης

Οι παραστάσεις

Κυριακή 3 Μαΐου 2026, ώρα 20:00

Θέατρο Σχολικού Συγκροτήματος Κουκούλι, Πάτρα

Με τη στήριξη του Δήμου Πατρέων

Τετάρτη 6 & Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, ώρα 20:00

Θέατρο Πάνθεον, Πάτρα

Συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Είσοδος

Οι συντελεστές

Απόδοση – Διασκευή – Σκηνοθεσία: Φώτης Λάζαρης

Σκηνογραφία: Eno Shkodrani

Συνεργάτης σκηνογραφίας: Αγγελική Βασιλείου

Υλοποίηση σκηνικών: Eno Shkodrani, Λαμπρινή Αναγνώστου, Αγγελική Βασιλείου

Σχεδιασμός φωτισμού: Φώτης Λάζαρης

Ρύθμιση φωτισμού: Θανάσης Αναστασόπουλος

Ηχητικό περιβάλλον – Ήχος: Βασίλης Λάππας

Μουσική επιμέλεια: Φώτης Λάζαρης

Ενδυματολόγος: Λαμπρινή Αναγνώστου

Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Νταή

Μακιγιάζ: Ελένη Νταή, Νόρα Μαυροειδή

