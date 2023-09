ΗΠΑ: Λήξη συναγερμού στο Καπιτώλιο λόγω «ύποπτου οχήματος»

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα (19.9.2023) στις ΗΠΑ, καθώς ένα ύποπτο όχημα ανάγκασε τις Αρχές να εκκενώσουν το αρχηγείο της Αστυνομίας του Καπιτωλίου στην Ουάσινγκτον, όπως αναφέρθηκε σε σχετική ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Όπως αναφέρθηκε στην ανακοίνωση της Αστυνομίας του Καπιτωλίου στην Ουάσιγκτον, ένας σκύλος Κ9 «έδειξε ενδιαφέρον» σε ένα όχημα μέσα σε μια σήραγγα κοντά στο αρχηγείο, στο οικοδομικό τετράγωνο 100 D Street NE, 8 λεπτά μακριά από το Καπιτώλιο.

Στην ανακοίνωση της αστυνομίας, κλήθηκαν οι εργαζόμενοι στο αρχηγείο της Αστυνομίας του Καπιτωλίου να εκκενώσουν «με μεγάλη προσοχή» το κτίριο. Λίγο πριν τις 22:00 (ώρα Ελλάδας), η Αστυνομία ανακοίνωσε πως το όχημα απομακρύνθηκε και ευχαρίστησε τους πολίτες για την υπομονή τους.

Δείτε την ανακοίνωση:

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ένα περιστατικό ασφαλείας στην περιοχή. Τον Αύγουστο του 2022, ένας 29χρονος άνδρας από το Ντέλαγουερ αυτοκτόνησε αφού έπεσε με το αυτοκίνητό του σε οδόφραγμα κοντά στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, πυροβολώντας στον αέρα.

Το 2021, ένας αστυνομικός του Καπιτωλίου σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε μετά από μια επίθεση με όχημα.

The USCP continues to investigate. Thank you for your patience.

— The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) September 19, 2023