Κολοσσός Ρόδου: Συνελήφθη ο Γκάουντλοκ με ναρκωτικά

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας iefimerida.gr, ο γκαρντ του Κολοσσού Ρόδου, Άντριου Γκάουντλοκ, συνελήφθη, καθώς στην κατοχή του φέρεται να βρέθηκε ποσότητα χασίς.

Όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα, ο 37χρονος καλαθοσφαιριστής συνελήφθη προκειμένου να δώσει εξηγήσεις στις αρμόδιες αρχές, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται αν το περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο ή σε άλλη περιοχή της Ελλάδας.

Ο Γκάουντλοκ διανύει την τρίτη του σεζόν με τη φανέλα του Κολοσσού Ρόδου. Τη φετινή χρονιά, έχοντας ταλαιπωρηθεί και από τραυματισμό, μετρά 7 συμμετοχές στη Stoiximan GBL, με μέσο όρο 14,1 πόντους και 3 ασίστ ανά αγώνα.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ με τους Λος Άντζελες Λέικερς, ενώ στην Ευρώπη ξεχώρισε με τη Φενέρμπαχτσε, με την οποία είχε συμμετοχές στην Ευρωλίγκα.

Ο Κολοσσός Ρόδου έχει προγραμματισμένο εντός έδρας αγώνα με το Μαρούσι στις 4 Ιανουαρίου (13:00), στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με το θέμα να δημιουργεί ερωτήματα ενόψει της αναμέτρησης.

