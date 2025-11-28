Κωνσταντινούπολη: Θερμή υποδοχή στον Πάπα Λέων ΙΔ΄- Συνάντηση με Βαρθολομαίο και μήνυμα ενότητας 1.700 χρόνια μετά τη Σύνοδο της Νίκαιας

Με συνθήματα «Papa Leo» και «Viva il Papa», η μικρή καθολική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης υποδέχθηκε τον Πάπα Λέων ΙΔ΄ την Παρασκευή, στην πρώτη πλήρη ημέρα της επίσκεψής του στην Τουρκία. Η περιοδεία του ποντίφικα έχει ισχυρό συμβολικό και οικουμενικό χαρακτήρα, με κορυφαία στιγμή τη συνάντηση και κοινή προσευχή με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ιζνίκ, 1.700 χρόνια μετά την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας.

Στις 14:30 ώρα Ελλάδας, ο Πάπας αναμένεται να συναντήσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ιζνίκ, την αρχαία Νίκαια, για κοινή οικουμενική προσευχή. Η επιλογή του τόπου είναι ιδιαίτερα συμβολική, καθώς φέτος συμπληρώνονται 1.700 χρόνια από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο του 325 μ.Χ., όπου διατυπώθηκε το Σύμβολο της Πίστεως της Νίκαιας, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς των χριστιανικών Εκκλησιών.

Μιλώντας στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πνεύματος στην Κωνσταντινούπολη, ο Πάπας υπογράμμισε τον ιστορικό χαρακτήρα της επίσκεψης, τονίζοντας ότι ο εορτασμός της Νίκαιας αποτελεί υπενθύμιση της κοινής θεολογικής βάσης μεταξύ Καθολικών, Ορθοδόξων και Προτεσταντών Εκκλησιών. Για το Βατικανό, η τιμή προς τη Νίκαια εκφράζει «έμφαση σε όσα ενώνουν και όχι σε όσα χωρίζουν».

Η επετειακή τελετή στην Ιζνίκ θα πλαισιωθεί από την παρουσία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, προσδίδοντας στην εκδήλωση σημαντική οικουμενική διάσταση, όπως σημειώνουν διεθνή μέσα.

Μήνυμα ειρήνης και θρησκευτικής συνύπαρξης

Με την άφιξή του την Πέμπτη, ο Πάπας συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μεταφέροντας μήνυμα ειρήνης και διαθρησκευτικού διαλόγου. Η επίσκεψη αποτελεί ευκαιρία να ενισχυθούν οι χριστιανικές κοινότητες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη Μέση Ανατολή, αλλά και να ενδυναμωθεί η συνεργασία με τις τουρκικές αρχές.

Επόμενος σταθμός: Λίβανος

Μετά την Τουρκία, ο Πάπας θα ταξιδέψει στον Λίβανο, μια χώρα που εξακολουθεί να βιώνει βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση. Εκεί, θα επιχειρήσει να προσφέρει ηθική στήριξη στον δοκιμαζόμενο πληθυσμό, ανεξαρτήτως θρησκευτικής ταυτότητας. Στις 2 Δεκεμβρίου θα προσευχηθεί σιωπηλά στο σημείο της καταστροφικής έκρηξης του 2020 στο λιμάνι της Βηρυτού, υπενθυμίζοντας ότι «δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς αλήθεια και δικαιοσύνη».

Αντιδράσεις για την απουσία του από τον νότιο Λίβανο

Παρά τις εκκλήσεις τοπικών χριστιανικών κοινοτήτων, ο Πάπας δεν θα επισκεφθεί τον νότιο Λίβανο, περιοχή που έχει πληγεί από τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ και από πρόσφατες επιδρομές. Η απουσία του έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με ομάδες πιστών να ζητούν δημόσια την παρουσία του.

