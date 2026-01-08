Κύπελλο Ερασιτεχνών: Πότε ορίστηκαν τα ζευγάρια των ημιτελικών

Σημαντικά παιχνίδια περιλαμβάνει η προημιτελική φάση της διοργάνωσης

08 Ιαν. 2026
Η ΕΠΣ Αχαΐας προχώρησε στον ορισμό των προημιτελικών αγώνων του Κυπέλλου Ερασιτεχνών. Αναλυτικά:

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1

Γηπ. Χαλανδρίτσας, 14.45: Φαραϊκός – Δόξα Παραλίας.

Γηπ. Ριόλου, 14.45: Πανμοβριακός – Ηρακλής Πατρών.

Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Πάτραι – Αχαϊκή.

Γηπ. Προαστείου, 18.15: Κεραυνός – Θύελλα Πατρών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/1

Γηπ. Ακράτας, 15.00: Αιγείρα/Ακράτα – Παναχαϊκή.

Γηπ. Βραχνεΐκων, 17.00: Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Νίκη Προαστείου.

Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος.

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.00: Ατρόμητος Πατρών – Πήγασος.

