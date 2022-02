Μητσοτάκης για το αίτημα ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ: «Καλωσορίζουμε την ευρωπαϊκή σας επιλογή»

Με μια ανάρτηση στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στηρίζει την απόφαση της Ουκρανίας να υποβάλλει αίτημα να αποκτήσει άμεσα καθεστώς χώρας – μέλους της ΕΕ.

Στην ανάρτησή του στ’ αγγλικά ο πρωθυπουργός αναφέρει: «Πλήρης αλληλεγγύη με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον λαό της Ουκρανίας. Καλωσορίζουμε την ευρωπαϊκή επιλογή της Ουκρανίας. Είναι ένας από εμάς».

Δείτε την ανάρτηση του πρωθυπουργού

Full solidarity with President @ZelenskyyUa and the people of Ukraine. We welcome Ukraine’s EU choice; they are one of us.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 28, 2022