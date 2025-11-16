Μητσοτάκης-Ζελένσκι: Πέφτουν υπογραφές στο Μαξίμου παρουσία και της κ. Γκιλφόιλ

Μετά τη συνάντησή του με τον Κ. Τασούλα, ο Ουκρανός πρόεδρος επισκέφτηκε τον Κ. Μητσοτάκη για το κυρίως μενού της επίσκεψής του

16 Νοέ. 2025 14:02
Pelop News

Στο Μέγαρο Μαξίμου ο Ζελένσκι πριν λίγη ώρα.  Θερμή χειραψία και αγκαλιά αντάλλαξαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον Ουκρανό πρόεδρο και μαζί ανέβηκαν τα σκαλιά του κτιρίου.

«Η Ουκρανία μπορεί να στηρίζεται στη διαρκή στήριξη της Ελλάδας. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τη χώρα σας και τον λαό σας με κάθε τρόπο. Ενεργοποιούμε τον κάθετο διάδρομο και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι το αέριο θα φτάσει στη χώρα σας τον δύσκολο αυτό χειμώνα», είπε κατά την έναρξη της συνάντησης με τον κ. Ζελένσκι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Ζελένσκι ευχαρίστησε την ελληνική πλευρά, υπενθυμίζοντας την κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ουκρανία αναμένεται να έχει έναν δύσκολο χειμώνα. «Είναι πολύ σημαντική αυτή η στήριξή σας, αυτόν τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, με καθημερινές επιθέσεις κατά αμάχων», είπε.

Οι δύο ηγέτες έχουν προγραμματίσει αργότερα κοινές δηλώσεις.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου για να είναι παρούσα στην υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας, ο δρόμος της οποίας άνοιξε ορθάνοιχτα μετά και τις συμφωνίες της Αθήνας με την Ουάσινγκτον, κατά την πρόσφατη διατλαντική σύνοδο P-TEC.

