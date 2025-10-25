Νίκες για Πάτραι και Ατρόμητο στην Α΄ Κατηγορία

Νίκες για Πάτραι και Ατρόμητο στην Α΄ Κατηγορία
25 Οκτ. 2025 22:46
Pelop News

Εύκολα η δύσκολα τα φαβορί επικράτησαν την 4η αγωνιστική του Α΄ ομίλου της Α΄ Κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας,  με Πήγασο και Ατρόμητο Πατρών να πετυχαίνουν εντυπωσιακές νίκες με 4-0, ενώ η Δόξα Νιφορεΐκων  επιβλήθηκε εύκολα του  Διαγόρα Βραχνεΐκων.

Στον β’ όμιλο ο ΑΠΣ Πάτραι πήρε σπουδαίο “διπλό” στο Προάστιο και διατηρήθηκε στην πρώτη θέση του Βαθμολογικού πίνακα.

Αναλυτικά:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Ατρόμητος Πατρών-Αχαιός Σαραβαλίου 4-0 (45’+1′ Φ. Παπαδόπουλος, 55′ Αποστολόπουλος, 68′ Πολιάς, 80′ Πεν. Σμυρλής)

Άρης Πατρών – Κεραυνός Αγίου Βασιλείου : 1-1

Δόξα Παραλίας-Πήγασος Μπεγουλακίου 0-4 (21′ αυτ. Τσαούσης, 50′ Σπύρου, δοκάρι: 56′ Σπύρου, 83′ Παπαδόπουλος, 91′ Κακαφώνης)

Αστέρας Μιντιλογλίου-Πανμοβριακός Ριόλου 0-0 (52′ Χαμ. Πέναλτι Παπαγιαννόπουλος, απέκρουσε ο Ζέκθι, αποβολή: Ανδριακόπουλος)

Δόξα Νιφορεΐκων-Διαγόρας Βραχνεΐκων 3-1 (11′ Καρέλας, 89′ Ντεμάι, 93′ Παπαδόπουλος/ 55′ Χριστόπουλος)

 

 

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Νίκη Προαστίου-Πάτραι Α.Π.Σ. 0-1 (3′ Σπανός)
