Νίκες για Πάτραι, Νίκη Προαστείου και Πήγασο στην Α΄ Κατηγορία
Η «5άρα» του Πάτραι κόντρα στον Απόλλωνα Εγλυκάδας ξεχώρισε στα σημερινά παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής της Α΄ Κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας.
Από εκεί και πέρα, σημαντικό «διπλό» για τη Νίκη Προαστείου η οποία επιβλήθηκε με 2-1 του Ζαβλανίου και του Πήγασου ο οποίος επικράτησε με 2-0 της Δόξας Νιφορεϊκων, ενώ μοιρασιά με ισοπαλία 1-1 είχαμε στο παιχνίδι Πανμοβριακος Ριόλου-Διαγόρας.
Αναλυτικά:
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
Πήγασος Μπεγουλακίου-Δόξα Νιφορεΐκων 2-0 (38′ Ρομποτής, 77′ Κακαφώνης, δοκάρι: 45′ Κοκοβίκας)
Πανμοβριακός Ριόλου-Διαγόρας Βραχνεΐκων 1-1 (36′ Πρέμπτος / 1′ Βέρρας)
Αχαιός Σαραβαλίου-Δόξα Παραλίας 1-1 (45′ αυτ. Αγγελούσης / 28′ Αγγελόπουλος)
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Ζαβλάνι-Νίκη Προαστίου 1-2 (51′ Ιωάννου / 49′ Ζεκιάι, 63′ Καρελιώτης)
Απόλλων Εγλυκάδος-Πάτραι Α.Π.Σ. 0-5 (2‘, 63′ Σπανός, 73′ Κοκκινάκης, 81′ Γαβριήλ, 82’ Βασιλόπουλος)
Άρης Πατρών-Εθνικός Π., (19:00)
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News