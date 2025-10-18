Νίκες για Πάτραι, Νίκη Προαστείου και Πήγασο στην Α΄ Κατηγορία

Νίκες για Πάτραι, Νίκη Προαστείου και Πήγασο στην Α΄ Κατηγορία
18 Οκτ. 2025 20:11
Η «5άρα» του Πάτραι κόντρα στον Απόλλωνα Εγλυκάδας ξεχώρισε στα σημερινά παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής της Α΄ Κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας.

Από εκεί και πέρα, σημαντικό «διπλό» για τη Νίκη Προαστείου η οποία επιβλήθηκε με 2-1 του Ζαβλανίου και του Πήγασου ο οποίος επικράτησε με 2-0 της Δόξας Νιφορεϊκων, ενώ μοιρασιά με ισοπαλία 1-1 είχαμε στο παιχνίδι Πανμοβριακος Ριόλου-Διαγόρας.

Αναλυτικά:

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

Πήγασος Μπεγουλακίου-Δόξα Νιφορεΐκων 2-0 (38′ Ρομποτής, 77′ Κακαφώνης, δοκάρι: 45′ Κοκοβίκας)

Πανμοβριακός Ριόλου-Διαγόρας Βραχνεΐκων 1-1 (36′ Πρέμπτος / 1′ Βέρρας)

Αχαιός Σαραβαλίου-Δόξα Παραλίας 1-1 (45′ αυτ. Αγγελούσης / 28′ Αγγελόπουλος)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Ζαβλάνι-Νίκη Προαστίου 1-2 (51′ Ιωάννου / 49′ Ζεκιάι, 63′ Καρελιώτης)

Απόλλων Εγλυκάδος-Πάτραι Α.Π.Σ. 0-5 (2‘, 63′ Σπανός, 73′ Κοκκινάκης, 81′ Γαβριήλ, 82’ Βασιλόπουλος)

Άρης Πατρών-Εθνικός Π., (19:00)
