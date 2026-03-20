ΝΟΠ: Τέσσερις παίκτες στο πρόγραμμα «Thales» της ΚΟΕ

Μια ακόμα διάκριση που δείχνει την καλή δουλειά που γίνεται στα αναπτυξιακά τμήματα του ΝΟΠ είναι η χθεσινή ανακοίνωση της διοίκησης η οποία έκανε γνωστό ότι τέσσερις παίκτες εντάχτηκαν στο πρόγραμμα «Thales» της ΚΟΕ.

Συγκεκριμένα οι Άγγελος Λαμπάτος (γεν.2008), Γιώργος Αναστασίου (γεν. 2011) Διονύσης Τουντόπουλος (γεν.2010) και Ζαφείρης Ηλίας (γεν. 2010), κλήθηκαν να παρέχουν στοιχεία για την δημιουργία του αθλητικού φακέλου τους, που θα υπάρχει σε ειδική βάση δεδομένων στην ΚΟΕ ώστε να καταγράφεται η εξέλιξη τους και η απόδοση τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



