ΝΟΠ: Τέσσερις παίκτες στο πρόγραμμα «Thales» της ΚΟΕ

Και οι τέσσερις νεαροί έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής στους αγώνες της ανδρικής ομάδας

20 Μαρ. 2026 12:26
Pelop News

Μια ακόμα διάκριση που δείχνει την καλή δουλειά που γίνεται στα αναπτυξιακά τμήματα του ΝΟΠ είναι η χθεσινή ανακοίνωση της διοίκησης η οποία έκανε γνωστό ότι τέσσερις παίκτες εντάχτηκαν στο πρόγραμμα «Thales» της ΚΟΕ.
Συγκεκριμένα οι Άγγελος Λαμπάτος (γεν.2008), Γιώργος Αναστασίου (γεν. 2011) Διονύσης Τουντόπουλος (γεν.2010) και Ζαφείρης Ηλίας (γεν. 2010), κλήθηκαν να παρέχουν στοιχεία για την δημιουργία του αθλητικού φακέλου τους, που θα υπάρχει σε ειδική βάση δεδομένων στην ΚΟΕ ώστε να καταγράφεται η εξέλιξη τους και η απόδοση τους.

