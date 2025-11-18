Ο Δ. Σαρρής στον Peloponnisos FM για Παναχαϊκή και Α΄ ΕΠΣΑ

Ο Δ. Σαρρής στον Peloponnisos FM για Παναχαϊκή και Α΄ ΕΠΣΑ
18 Νοέ. 2025 12:15
Pelop News

Στην εκπομπή “Εντός – Εκτός Έδρας” στον Peloponnisos FM 103,9 με τον Προκόπη Κόγκο μίλησε χθες  ο Δημήτρης Σαρρής, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΠΣ Αχαΐας και σχολίασε την τρέχουσα κατάσταση της Παναχαϊκής και του τοπικού ποδοσφαίρου.

“Η Παναχαϊκή βιώνει δύσκολες στιγμές. Μια βαριά ήττα, «ντροπιαστική σεζόν» και οργανωτικά προβλήματα δείχνουν ότι η ευθύνη βαραίνει κυρίως τη διοίκηση και όχι τους παίκτες ή τον προπονητή. Παρόλα αυτά, υπάρχουν προοπτικές! Με σωστές μεταγραφικές κινήσεις και στήριξη των νέων ταλέντων, η ομάδα μπορεί να κοιτάξει ακόμα και την πρώτη εξάδα» είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Σαρρής.

Ακούστε αναλυτικά:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:13 Νοέμβριος στο Αζερμπαϊτζάν: Ένας Μήνας Αναστοχασμού, Κυριαρχίας και Βήματος προς την Ειρήνη.
14:11 Με 205 χλμ/ώρα στη Λεωφόρο Μαραθώνος – Χωρίς δίπλωμα και κράνος ο 30χρονος “πειρατής” των δρόμων
14:07 Καταδικάστηκε η stalker του Γιάννη Πλούταρχου – 18 μήνες φυλάκιση με αναστολή και περιοριστικά μέτρα
13:48 Τραγωδία στην Δυτική Αχαΐα: Ομολόγησε ο 25χρονος θείος – «Γλιστρήσαμε με τη γουρούνα και πέσαμε»
13:42 Παιδί 5 ετών καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο στην αγκαλιά της μητέρας του – Το ΒΙΝΤΕΟ που προκαλεί οργή
13:38 Ζελένσκι στην Τουρκία: νέα προσπάθεια για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα
13:21 Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο Πιερρακάκη για σχολάζουσες κληρονομίες και κοινωφελείς περιουσίες
13:16 Η «Παναγία των Παρισίων» ζωντανεύει στην Πάτρα: Μια έκθεση για την εντυπωσιακή περιπέτεια της αποκατάστασης
13:12 Νέος Κόσμος: «Νόμιζα ότι γινόταν καταδίωξη» – Τι περιγράφει ο αυτόπτης μάρτυρας για τον ξυλοδαρμό πριν τον θάνατο του 58χρονου
13:03 Συνελήφθη 34χρονη «μανούλα» στις κλοπές: Είχε ρημάξει καταστήματα σε έξι περιοχές της Αττικής
13:00 Λάσπη, χαλίκια και αγανάκτηση στα Καμίνια: Προβλήματα από τα έργα της Πατρών–Πύργου – Αυτοψία της «Π»
12:56 Το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Σταμάτη: Παρόντες Σαμαράς, Κακλαμάνης και Σκρέκας στην κηδεία του πρώην υπουργού
12:55 Εντυπωσιάζει ο Αίολος Αγυιάς – Σκέντζος: «Καλύτεροι σε κάθε παιχνίδι»
12:50 Ταϊλάνδη: Νεογέννητο βρέθηκε σε δεξαμενή τουαλέτας ! ΒΙΝΤΕΟ
12:50 Βορίζια: Ο πατέρας των τεσσάρων γιων στον ανακριτή – Κατηγορείται για συμμετοχή στη φονική συμπλοκή
12:46 Σφοδρή κόντρα Δουδωνή – Καραμέρου: «Ντρεπόταν κανείς να πει πως είναι δεξιός, τώρα πάει να γίνει το ίδιο με την Αριστερά»
12:44 Αργεντινή: Σύννεφο σκόνης σκέπασε την Βιγιέγκας ΒΙΝΤΕΟ
12:41 Πένθος στην οικογένεια Βαρδινογιάννη – «Έσβησε» η Μανουέλα, σύντροφος ζωής του Νίκου Βαρδινογιάννη
12:37 Τρεις ομάδες το απόλυτο στη Β΄ Εθνική Γυναικών
12:31 Συνάντηση Μητσοτάκη – Μποντίρογκα στο Μαξίμου για το Final Four της Euroleague στην Αθήνα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ