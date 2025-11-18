Ο Δ. Σαρρής στον Peloponnisos FM για Παναχαϊκή και Α΄ ΕΠΣΑ

Στην εκπομπή “Εντός – Εκτός Έδρας” στον Peloponnisos FM 103,9 με τον Προκόπη Κόγκο μίλησε χθες ο Δημήτρης Σαρρής, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΠΣ Αχαΐας και σχολίασε την τρέχουσα κατάσταση της Παναχαϊκής και του τοπικού ποδοσφαίρου.

“Η Παναχαϊκή βιώνει δύσκολες στιγμές. Μια βαριά ήττα, «ντροπιαστική σεζόν» και οργανωτικά προβλήματα δείχνουν ότι η ευθύνη βαραίνει κυρίως τη διοίκηση και όχι τους παίκτες ή τον προπονητή. Παρόλα αυτά, υπάρχουν προοπτικές! Με σωστές μεταγραφικές κινήσεις και στήριξη των νέων ταλέντων, η ομάδα μπορεί να κοιτάξει ακόμα και την πρώτη εξάδα» είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Σαρρής.

Ακούστε αναλυτικά:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



