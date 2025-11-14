Ο Γρηγόρης Δημητριάδης έστειλε εξώδικο στην Κατερίνα Σολωμού – Για ποιο λόγο

Εξώδικο απέστειλε ο δικηγόρος και πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Γρηγόρης Δημητριάδης, προς το μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ από την Αχαΐα, Κατερίνα Σολωμού, καταλογίζοντάς της συκοφαντική δυσφήμηση. Αφορμή στάθηκε δημόσια τοποθέτησή της σχετικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων και τον ρόλο που, κατά την ίδια, είχε το Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με τη δήλωση της Κατερίνας Σολωμού, ο κ. Δημητριάδης την καλεί να ανασκευάσει, απειλώντας με προσφυγή στη Δικαιοσύνη. Η ίδια, ωστόσο, υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει, καθώς θεωρεί πως η δημόσια πολιτική κριτική αποτελεί θεμελιώδες δημοκρατικό της δικαίωμα.

«Ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης μου απέστειλε εξώδικο, στο οποίο χαρακτηρίζει ως συκοφαντική την πολιτική κριτική που άσκησα στο Μέγαρο Μαξίμου και τον ίδιο για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων», αναφέρει, συμπληρώνοντας πως για την ίδια το ζήτημα είναι «θέμα δημοκρατίας και πολιτικής ευθύνης».

Απαντώντας στον ισχυρισμό του κ. Δημητριάδη ότι συγκεκριμένη δημόσια αναφορά της ήταν προσβλητική, η κ. Σολωμού επισημαίνει ότι η φράση της αποτελεί ξεκάθαρη πολιτική εκτίμηση, βασισμένη –όπως λέει– σε πληθώρα δημοσιευμένων στοιχείων για τις παρακολουθήσεις.

«Το πολιτικό συμπέρασμα ότι οι υποκλοπές ξεκινούσαν και κατέληγαν στο Μαξίμου επί της θητείας του κ. Δημητριάδη δεν είναι μόνο δικό μου, αλλά της συντριπτικής πλειονότητας του ελληνικού λαού», αναφέρει η κ. Σολωμού, καταλήγοντας πως είναι έτοιμη «να υπερασπιστεί αυτή την κρίση οπουδήποτε» επιλέξει ο πρώην συνεργάτης του Πρωθυπουργού.

Η εξέλιξη αναμένεται να προκαλέσει πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς το ζήτημα των παρακολουθήσεων εξακολουθεί να αποτελεί σημείο τριβής στο δημόσιο διάλογο.

