Ο Παναιγιάλειος απέδρασε με γκολ στο 94 ΄ από την Κόρινθο

Με γκολ του Λαθύρη στις καθυστερήσεις, η ομάδα του Παναιγιαλείου νίκησε εκτός έδρας, με 2-1 την Κόρινθο για τη 7η αγωνιστική της Γ΄ Εθνικής και σημειώνοντας την 5η συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα και πλέον βρίσκεται στη κορυφή της βαθμολογίας.

Σ’ένα δυνατό ματς οι μελανόλευκοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 12ο λεπτό με τον Παπούλη, ενώ η Κόρινθος μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι με τετ α τετ που μπλόκαρε ο Περλέσι μόλις στο 3ο λεπτό. Στο 9ο λεπτό ο Φωκαϊδης έδωσε στον Μπουρλάκη που έπιασε με μία το σουτ που πέρασε άουτ. Στην επόμενη φάση η Κόρινθος βγήκε στην κόντρα, ο Παπούλη και τον Περλέσι και άνοιξε το σκορ υπέρ της Κορίνθου. Στο 32ο λεπτό ο Σιάκας πρόλαβε την μπάλα από αριστερά, έβγαλε τη σέντρα αλλά ο Μπουρλάκης δεν πρόλαβε την μπάλα μπροστά από κενή εστία. Δύο λεπτά αργότερα ο Σταυρόπουλος έκανε ένα σουτ που πέρασε άουτ και στο 37ο λεπτό μέσα από τη μικρή περιοχή ο Λιάτος έκανε το σουτ κόντραρε και στην επαναφορά ο Φωκαϊδης έφερε το ματς στα ίσια. Στο 44ο λεπτό στην τελευταία φάση του ημιχρόνου ο Παναιγιάλειος που είχε ανεβάσει τον ρυθμό του παιχνιδιού, σε μία σέντρα από δεξιά ο Σιάκας έκανε το σουτ που πέρασε άουτ.

Στην επανάληψη, ο Παναιγιάλειος είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού στο 67ο λεπτό από δεξιά ο Βασιλαντωνόπουλος έκανε τη σέντρα από δεξιά, αλλά το σουτ του Σιάκα έφυγε πολύ μακριά από τα δοκάρια του Τριαντάφυλλου. Στο 69ο λεπτό ο Χαρίτος έκτέλεσε ααπευθείας το φάουλ και ο Περλέσι απέκρουσε οριακά. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Λαθύρης έκανε από αριστερά το σουτ που απέκρουσε ο αντίπαλος γκολκίπερ με διπλή προσπάθεια. Δύο λεπτά αργότερα ο Λαθύρης έδωσε στον Μπουρλάκη που από πολύ κοντά έστειλε την μπάλα άουτ. Στο 80ο λεπτό ο Λαθύρης πήρε μέτρα με την μπάλα έκανε το σουτ που απέκρουσε σε κόρνερ ο τερματοφύλακας της Κορίνθου. Στο 86ο λεπτό μετά από πάσα του Φωκαϊδη ο Σιάκας έκανε το σουτ άουτ, ενώ είχε επιλογές μες την περιοχή. Στο 88ο λεπτό ο Κυριαζής με ωραία ενέργεια έκανε το σουτ από το πλάι η μπάλα όμως πέρασε πολύ κοντά άουτ. Η πίεση του Παναιγιαλείου απέδωσε, στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού μετά από το καλοχτυπημένο φάουλ του Λαθύρη, έκανε το 1-2 και άνοιξε ο ίδιος λογαριασμό στους σκόρερ με τα μελανόλευκα.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (Ν. Κουρμπανάς): Τριαντάφυλλος, Βεντουρής, Καρέλης, Νικολάου, Βλάσσης, Παπανικολάου, Μερκούρης, Χαρίστος, Παπουλής, Χαντζής, Όσκαρ.

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ (Φ. Καζακόπουλος): Περλιέσι, Βασιλαντωνόπουλος, Τασουλής, Κολοκοτρώνης, Καρμοίρης, Ντούκας, Φωκαΐδης, Σταυρόπουλος, Λιάτος, Σιάκας, Μπουρλάκης.

