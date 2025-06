Οι ΗΠΑ μπήκαν στον πόλεμο: Βομβάρδισαν πυρηνικά εργοστάσια στο Ιραν ΒΙΝΤΕΟ

Νεότερη ενημέρωση: Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Τραμπ για την στήριξη του ΒΙΝΤΕΟ

Νεότερη ενημέρωση: Επίθεση του Ιραν με πύραυλους στο Ισραήλ

Η πρώτη αντίδραση της Τεχεράνης ήταν να κάνει βαλλιστική επίθεση κατά του Ισραήλ.

Πράξη έκανε τις απώλειες του ο Ντόναλτ Τραμπ ο οποίος έδωσε εντολή και αμερικανικά βομβαρδιστικά χτύπησαν την Κυριακή τα ξημερώματα τρεις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, με στόχο την εξουδετέρωση του εμπλουτισμού ουρανίου.

Οι στόχοι των χτυπημάτων: Βομβαρδίστηκαν το υπόγειο συγκρότημα του Φορντό, το μεγάλο εργοστάσιο εμπλουτισμού της Νατάνζ και μια τρίτη εγκατάσταση κοντά στο Ισφαχάν, όπου εικάζεται πως φυλάσσεται ουράνιο υψηλού βαθμού. Οι επιθέσεις έγιναν με συνδυασμό βομβαρδιστικών B-2 και πυραύλων cruise TLAM από υποβρύχια.

ΤΡΑΜΠ

Μετά τα χτυπηματα ο Αμερικάνος πρόεδριος έκανε διαγελμά και είπε: «Το Ιράν, ο νταής της Μέσης Ανατολής, πρέπει τώρα να κάνει ειρήνη. Αλλιώς, τα επόμενα χτυπήματα θα είναι μεγαλύτερα και πιο εύκολα», προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω επέμβασης.

‘Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran’s key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated’

President Trump addresses the nation following US strikes on Iran.

Latest: https://t.co/je3LeESEFs pic.twitter.com/BFjyiJhk5X

— Sky News (@SkyNews) June 22, 2025