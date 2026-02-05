Οι κολυμβητές της ΝΕΠ στο Χειμερινό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας ΠΠ- ΠΚ Α΄-Β΄

Το τριήμερο 6-8 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ το Χειμερινό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας ΠΠ- ΠΚ Α&Β (Κ13-14). Πρόκειται παραδοσιακά για το πιο δυνατό τεστ μέχρι αυτήν τη χρονική περίοδο για την κάθε κολυμβητική χρονιά.

Η ΝΕΠ θα πάρει μέρος με 15 αθλητές και αθλήτριες (5 κορίτσια και 10 αγόρια), εκ των οποίων 12 στην κατηγορία ΠΠ-ΠΚ Α΄ και 3 στην ΠΠ-ΠΚ-Β΄ και με πολλές ελπίδες διάκρισης τόσο στα ατομικά όσο και στα ομαδικά αγωνίσματα.

Συγκεκριμένα θα συμμετέχουν οι εξής κολυμβητές-τριες: 1) Γκόργκου Κωνσταντίνα (Παγκορασίδα Α΄) 400μ.-800μ.-1500μ.ελ. 2) Ζαφειροπούλου Βασιλική (Παγκορασίδα Α΄) 400μ.-800μ.-1500μ.ελ. 3) Κωνσταντάτου Δήμητρα (Παγκορασίδα Α΄) 50μ.-100μ.-200μ. ύπτ. 4)Μυλωνά Γαρυφαλιά Κυριακή (Παγκορασίδα Α΄) 50μ.-100μ.-200μ. ύπτ. 5) Τσαγρή Βικεντία (Παγκορασίδα Β΄) 50μ.-100μ.-200μ. ύπτ. 6) Δατσέρης Δημήτρης (Παμπαίδας Α΄)100μ.ελ.,50μ.-100μ.πετ. 7) Κάτσης Παναγιώτης (Παμπαίδας Α΄)100μ.-200μ.πρ., 400μ.Μ.Α. 8) Κοτσαύτης Ανδρέας (Παμπαίδας Α΄) 50μ.-100μ.-200μ.πετ. 9) Μοφρίδης Γιώργος (Παμπαίδας Α΄) 100μ.-200μ.-400μ. ελ. 10) Μπαϊλός Γιώργος (Παμπαίδας Α΄) 100μ.-200μ.-400μ. ελ. 11) Παπαδόπουλος Μάρκος (Παμπαίδας Α΄) 50μ.ελ.,50μ.-100μ.ύπτ. 12) Πασβαντίδης Παναγιώτης (Παμπαίδας Α΄) 50μ.-100μ.-200μ. ύπτ. 13) Σιμώνης Κων/νος (Παμπαίδας Α΄) 100μ.-200μ.ύπτ., 400μ.Μ.Α. 14) Κοτσαύτης Γεώργιος (Παμπαίδας Β΄)50μ.-100μ.πετ., 50μ.πρ. 15) Τρίγγος Αλέξανδρος (Παμπαίδας Β΄) 400μ.-800μ.-1500μ.ελ. Προπονήτρια της ομάδας είναι η Λίνα Μαστροπάσκουα.

