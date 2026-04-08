Ούτε ο Α.Ο. Δύμης ΄07 σταμάτησε τον Αίολο Αγυιάς – Τι δήλωσε ο Βασίλης Σκέντζος

Ο Αίολος Αγυιάς συνέχισε την ξέφρενη πορεία του στο πρωτάθλημα της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ξεπερνώντας και το εμπόδιο του Α.Ο. Δύμης ΄07, τον οποίο νίκησε με σκορ 76-67 στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής. Πρωταγωνιστής στην κατάκτηση του ροζ φ.α. ο Λαγογιάννης, χωρίς να υστερήσουν, όμως και οι υπόλοιποι παίκτες των «κυανόλευκων».

Ο προπονητής του Αίολου Αγυιάς Βασίλης Σκέντζος δήλωσε τα εξής αμέσως μετά την προχθεσινή επικράτηση: «Οπως είχα πει, όλα τα παιχνίδια έως το τέλος θα είναι ντέρμπι. Ηταν ένας κλειστό αγώνας. Εμείς καταφέραμε να βάλουμε κάποια μεγάλα σουτ στο τέλος και σε συνδυασμό με την καλή μας άμυνα, πήραμε τη νίκη. Από εδώ και πέρα, και με το τέλος τού Εφηβικού πρωταθλήματος, στο οποίο πήραμε την πολύ τιμητική 3η θέση, θα μπορέσουμε να δουλέψουμε καλύτερα με στόχο, την καλύτερη δυνατή απόδοση στις τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας και στα πλέι-οφ. Καλή ανάσταση σε όλον τον κόσμο».

Διαιτητές: Κοντίλης-Λιόνας-Αρβανίτης. Τα 10λεπτα: 22-18, 39-29 (ημ.), 54-50, 76-67.

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκέντζος): Βαλαής 9 (2), Σκλάβος, Σπύρου 5, Φούντας, Νάτσκος 6, Λαγογιάννης 26 (3), Στόλλας 15 (4), Πίκιος 11, Τσούνας 4.

Α.Ο. ΔΥΜΗΣ ΄07 (Μαντάς): Κωνσταντινόπουλος 16 (2), Χρυσανθακόπουλος 15 (3), Τούμπουλης 6 (2), Γιωτόπουλος 4, Λαμπρόπουλος 7 (1), Ρίπι 15 (1), Δημητρόπουλος 2, Καρασκούτης 2, Αλκ. Λιάκος.

