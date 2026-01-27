«Παρών» το Επιμελητήριο Αχαΐας στο Δ΄ Συνέδριο Νεολαίας στο Αίγιο

Εκπροσωπήθηκε από τον Β΄ αντιπρόεδρο Τάκη Βασιλείου

27 Ιαν. 2026 18:44
Pelop News

Ο Β΄ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Τάκης Βασιλείου, ήταν ο εκπρόσωπός του στο Δ΄ Συνέδριο Νεολαίας με θέμα: «Οι Νέοι και η Δημιουργία: Ορθόδοξη Ευθύνη για το Περιβάλλον», το οποίο πραγματοποιήθηκε από την Παρασκευή 23 έως την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης».

Σε χαιρετισμό που απηύθυνε, ο κ. Τάκης Βασιλείου τόνισε τα εξής: «Είναι τιμή μου να εκπροσωπώ το Επιμελητήριο σ’ αυτό το σημαντικό συνέδριο. Η συνάντηση αυτή είναι μια ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και να αναλογιστούμε τον ρόλο μας στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση των αξιών της Ορθοδοξίας.

Η Ορθοδοξία μας διδάσκει τη δημιουργία του Θεού κι εμείς ως νέοι έχουμε την ευθύνη να προστατεύσουμε το περιβάλλον για τις επόμενες γενιές».

Επιπλέον, ο κ. Τάκης Βασιλείου επεσήμανε ότι «το Επιμελητήριο Αχαΐας είναι ανοιχτό σε συνεργασίες που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη και την περιβαλλοντική ευαισθησία».

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του  Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. κ. Ιερωνύμου και διοργανώθηκε από τον Δήμο Αιγιαλείας, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, και με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

«Παρών» το Επιμελητήριο Αχαΐας στο Δ΄ Συνέδριο Νεολαίας στο Αίγιο
