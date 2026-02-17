Πάτρα: Γνωστό κατάστημα εσωρούχων κλείνει και μεταφέρεται στις Σπέτσες!

Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά κατάστημα εσωρούχων το οποία μετρά πολλά χρόνια διαδρομής στο τοπικό εμπόριο.

Ο λόγος για το κατάστημα «Νατάσα» που βρίσκεται επί σειρά ετών στην συμβολή των οδών Κορίνθου και Παπαφλέσσα έχοντας εξυπηρετήσει χιλιάδες καταναλωτές.

Όπως γράφουν οι ιδιοκτήτες με χαρτί που έχει κολληθεί έξω από το τζάμι του καταστήματος, η επιχείρηση κλείνει την παρουσία της στην Πάτρα και μετακομίζει στις Σπέτσες.

Το νησί του Αργοαρωνικού τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντική αύξηση επισκεπτών και η «Νατάσα» θα ανοίξει κατάστημα.

Τώρα αν θα επιστρέψει η όχι τον ερχόμενο χειμώνα στην Πάτρα, ακόμα δεν το γνωρίζει κανείς.

