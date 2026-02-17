Πάτρα: Γνωστό κατάστημα εσωρούχων κλείνει και μεταφέρεται στις Σπέτσες!

Το κατάστημα βρίσκεται επί σειρά ετών στην συμβολή των  οδών Κορίνθου και Παπαφλέσσα έχοντας εξυπηρετήσει χιλιάδες καταναλωτές

17 Φεβ. 2026 11:46
Pelop News

Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά κατάστημα εσωρούχων το οποία μετρά πολλά χρόνια διαδρομής  στο τοπικό εμπόριο.

Ο λόγος για το κατάστημα «Νατάσα» που βρίσκεται επί σειρά ετών στην συμβολή των  οδών Κορίνθου και Παπαφλέσσα έχοντας εξυπηρετήσει χιλιάδες καταναλωτές.

Όπως γράφουν οι ιδιοκτήτες με χαρτί που έχει κολληθεί έξω από το τζάμι του καταστήματος, η επιχείρηση κλείνει  την παρουσία της στην Πάτρα και μετακομίζει στις Σπέτσες.

Το νησί του Αργοαρωνικού τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντική αύξηση επισκεπτών και η «Νατάσα» θα ανοίξει κατάστημα.

Τώρα αν θα επιστρέψει η όχι τον ερχόμενο χειμώνα στην Πάτρα, ακόμα δεν το γνωρίζει κανείς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
