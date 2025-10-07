Πάτρα – Κίνηση «Πρόταση»: Εργαστήρια νηπίων και παιδιών Α΄ τάξης Δημοτικού

Τα εργαστήρια των νηπίων και παιδιών πρώτης δημοτικού ξεκινούν και φέτος από την Κίνηση «Πρόταση», στην Πάτρα.

07 Οκτ. 2025 10:48
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η πραγματοποίησή τους βασίζεται στα πιεστικά αιτήματα των γονιών που γνωρίζουν το πρόγραμμα αυτό το οποίο υλοποιείται ανελλιπώς για πολλά χρόνια.

Στις σχετικές αξιολογήσεις που κάνουμε μας καταθέτουν ότι η σχεδιασμένη, με περιεχόμενο πρόληψης διεργασία που λειτουργεί στα εργαστήρια, όχι μόνο βοηθά τον γονιό να προσεγγίσει με ένα άλλο τρόπο το παιδί του αλλά και το παιδί να επικοινωνήσει με τον γονιό του μέσα από παιχνίδι, ασκήσεις, κατασκευές, δεξιότητες.

Τα εργαστήρια διευκολύνουν μία ποιοτική σχέση μεταξύ γονιών και παιδιών και ανοίγουν ένα δρόμο εκπαίδευσης των γονιών στην πρόληψη , στα σχετικά σεμινάρια γονέων που υλοποιεί ο φορέας και εν καιρώ θα ενημερώσουμε.

Επισημαίνουμε ότι μετά από αίτημα των γονέων τα εργαστήρια φέτος θα γίνονται στο χώρο μας Σάββατο από 5.00-7.00 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο γραφείο μας καθημερινά 10.00-14.00μ.μ. τηλ. 2610-451790 protasi@protasi.org.gr

