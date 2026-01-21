Πάτρα: Παρ΄ολίγο τραγωδία στην Καποδιστρίου – Επικίνδυνη κατάρρευση μπαλκονιού σε αυτοκίνητο

Από καθαρή τύχη αποφεύχθηκε τραγωδία στην Αγία Βαρβάρα, όταν τμήμα μπαλκονιού τρίτου ορόφου κατέρρευσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί – Σοκαρισμένη η οδηγός μίλησε στην «Π»

21 Ιαν. 2026 13:00
Pelop News

Από καθαρή τύχη σώθηκε η συμπολίτισσα Νικολίτσα Στεφανοπούλου, όταν μεγάλο κομμάτι από πρόσοψη μπαλκονιού του 3ου ορόφου αποκολλήθηκε αιφνιδιαστικά και κατέπεσε με σφοδρότητα πάνω στο σταθμευμένο αυτοκίνητό της, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Αν η ίδια βρισκόταν στο σημείο ή μέσα στο όχημα, το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε θανατηφόρο δυστύχημα.

Το περιστατικό αποκτά ακόμη πιο δραματικές διαστάσεις αν ληφθεί υπόψη ότι στο ίδιο ακριβώς σημείο πραγματοποιείται λαϊκή αγορά. Αν η πτώση του μπαλκονιού είχε συμβεί σήμερα και όχι χθες, δηλαδή όταν ο δρόμος θα ήταν γεμάτος πάγκους, πωλητές και κόσμο, δεν αποκλείεται να μιλούσαμε για μια πολύνεκρη τραγωδία.

Το επικίνδυνο συμβάν σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Πετμεζά, όταν τμήμα της πρόσοψης πολυκατοικίας αποκολλήθηκε και κατέρρευσε με πάταγο πάνω στο όχημα της κατοίκου, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο στο συγκεκριμένο σημείο για δύο ημέρες, καθώς η ιδιοκτήτρια δεν είχε βρει διαθέσιμη θέση κάτω από το σπίτι της, όπου συνήθως παρκάρει.

Σοκαρισμένη η οδηγός μίλησε στην «Π»

Την ώρα του ατυχήματος, η κυρία Στεφανοπούλου βρισκόταν στην εργασία της. Ενας γείτονας που αντιλήφθηκε το περιστατικό την ειδοποίησε τηλεφωνικά, με αποτέλεσμα να σπεύσει άμεσα στο σημείο και να αντικρίσει την ολοκληρωτική καταστροφή του οχήματός της.

Η ίδια, μιλώντας φανερά αναστατωμένη στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», δηλώνει σοκαρισμένη: «Αν είχα χρειαστεί να χρησιμοποιήσω το αυτοκίνητό μου, μπορεί να ήμουν νεκρή. Ιδιαίτερη αναστάτωση μου προκαλεί η σκέψη ότι στο όχημα επιβαίνουν συχνά συγγενικά μου πρόσωπα, όπως η ανιψιά μου με τα μικρά της παιδιά…» γεγονός που εντείνει τον φόβο της για το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί.

Παρά την ανακούφιση που νιώθει για το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα, η κυρία Στεφανοπούλου, κάτοικος της περιοχής εδώ και 25 χρόνια, εκφράζει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των κτιρίων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσων ελέγχων, ώστε να μην επαναληφθεί ένα παρόμοιο περιστατικό με απρόβλεπτες συνέπειες.

