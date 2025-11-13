Πάτρα: Προστασία κοινόχρηστου χώρου στην πράξη – Μεταφέρθηκε το περίπτερο που μπλόκαρε τον πεζόδρομο

Xθες το πρωί, έπειτα από διαβουλεύσεις με τις υπηρεσίες του Δήμου, το περίπτερο απομακρύνθηκε από το σημείο και μεταφέρθηκε στο κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου, όπου κρίθηκε ότι δεν παρακωλύεται η διέλευση πεζών και η πρόσβαση.

Πάτρα: Προστασία κοινόχρηστου χώρου στην πράξη - Μεταφέρθηκε το περίπτερο που μπλόκαρε τον πεζόδρομο
13 Νοέ. 2025 17:48
Pelop News

Στην πράξη έδειξε χθες ο Δήμος Πατρέων πως είναι αποφασισμένος να προστατέψει τους κοινόχρηστους χώρους της πόλης, όταν εταιρεία καπνικών προϊόντων προχώρησε στην τοποθέτηση διαφημιστικού περιπτέρου στη συμβολή των οδών Γεροκωστοπούλου και Ρήγα Φεραίου. Η εταιρεία είχε καταθέσει αίτημα για άδεια, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ότι επρόκειτο να τοποθετήσει ολόκληρο περίπτερο.

Ετσι, χθες το πρωί, έπειτα από διαβουλεύσεις με τις υπηρεσίες του Δήμου, το περίπτερο απομακρύνθηκε από το σημείο και μεταφέρθηκε στο κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου, όπου κρίθηκε ότι δεν παρακωλύεται η διέλευση πεζών και η πρόσβαση.

Ο αντιδήμαρχος Διοίκησης, Διονύσης Πλέσσας, δήλωσε στην «Π»:

«Με ενέργειες της υπηρεσίας μεταφέρθηκε το υπόψη περίπτερο από τη Γεροκωστοπούλου και Ρήγα Φεραίου, καθώς το σημείο δεν προσφερόταν από πλευράς προσβασιμότητας. Η εταιρεία στην αίτησή της δεν ανέφερε ότι θα τοποθετηθεί περίπτερο στον κοινόχρηστο χώρο που ζήτησε. Αν το είχε αναφέρει, η υπηρεσία δεν θα είχε δώσει άδεια. Μόλις το διαπιστώσαμε, ζητήσαμε την απομάκρυνσή του, όπως και έγινε».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες εβδομάδες εγκρίθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός χρήσης και λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:48 Πάτρα: Προστασία κοινόχρηστου χώρου στην πράξη – Μεταφέρθηκε το περίπτερο που μπλόκαρε τον πεζόδρομο
17:44 Μόλις 6′ από τις Σέρρες στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, Γέφυρα Ζωής για το μωρό
17:36 Φαρμάκης στην ΕΝΠΕ: «Τώρα είναι η ώρα για μία σημαντική επένδυση στην Αυτοδιοίκηση και στην περιφερειακή Ελλάδα!»
17:29 «Στις λεπτομέρειες, τη νίκη με τον Έσπερο Λαμίας»
17:24 Πετρόπουλος: «Περισσότεροι οι αθλητές που αξίζουν να είναι λαμπαδηδρόμοι από τις διαθέσιμες διαδρομές»
17:15 Κρούσμα μελιταίου πυρετού σε κριάρι στον ζωολογικό κήπο της Θεσσαλονίκης!
17:10 Αλέξης Μητρόπουλος στον Peloponnisos FM: «Η οικονομική ελίτ επαναφέρει τον Τσίπρα»
17:07 Μενδώνη: «Μας ενδιαφέρει ως ζωντανό κύτταρο δημιουργίας»
16:58 Ημερίδα από το Επιμελητήριο Αχαΐας και την Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος
16:44 Δυτική Ελλάδα: Ξεκίνησαν οι πληρωμές αποζημιώσεων για τους πληγέντες κτηνοτρόφους από την ευλογιά των αιγοπροβάτων
16:40 Προσκύνημα, ευλογίες και διακόνημα στο Περιβόλι της Παναγιάς – Φωτογραφίες
16:34 Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία στα γραφεία της «Π»
16:26 Το Ταξί Express Πάτρας Ανεβάζει… Αυλαία! Συμπαραγωγός σε Νέα Θεατρική Κωμωδία στην Πόλη
16:18 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Ανδρέας Χριστόπουλος με τον Αντώνη Κουνάβη
16:10 σπιράλ: Η συνετή διαχείριση των λυμάτων είναι έργο πολιτισμού και υγείας
16:02 Πάτρα – Ανάπλαση Ανω Πόλης: Ξεκινά η ανακατασκευή πεζοδρομίων στη Γερμανού
15:54 Πόθεν Έσχες: Τελειώνει η προθεσμία – Οι φετινές αλλαγές στον τρόπο υποβολής
15:46 Θεόδωρος Λουλούδης: «Η Πελοπόννησος χρειάζεται ξανά το δικό της τρένο»
15:38 Δένδιας: Η Ελλάδα στέλνει τεθωρακισμένα στον Λίβανο
15:30 Εξιχνιάστηκαν τέσσερις απάτες στην Αιτωλοακαρνανία – Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δυο κατηγορούμενων ανδρών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ