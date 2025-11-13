Πάτρα: Προστασία κοινόχρηστου χώρου στην πράξη – Μεταφέρθηκε το περίπτερο που μπλόκαρε τον πεζόδρομο

Στην πράξη έδειξε χθες ο Δήμος Πατρέων πως είναι αποφασισμένος να προστατέψει τους κοινόχρηστους χώρους της πόλης, όταν εταιρεία καπνικών προϊόντων προχώρησε στην τοποθέτηση διαφημιστικού περιπτέρου στη συμβολή των οδών Γεροκωστοπούλου και Ρήγα Φεραίου. Η εταιρεία είχε καταθέσει αίτημα για άδεια, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ότι επρόκειτο να τοποθετήσει ολόκληρο περίπτερο.

Ετσι, χθες το πρωί, έπειτα από διαβουλεύσεις με τις υπηρεσίες του Δήμου, το περίπτερο απομακρύνθηκε από το σημείο και μεταφέρθηκε στο κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου, όπου κρίθηκε ότι δεν παρακωλύεται η διέλευση πεζών και η πρόσβαση.

Ο αντιδήμαρχος Διοίκησης, Διονύσης Πλέσσας, δήλωσε στην «Π»:

«Με ενέργειες της υπηρεσίας μεταφέρθηκε το υπόψη περίπτερο από τη Γεροκωστοπούλου και Ρήγα Φεραίου, καθώς το σημείο δεν προσφερόταν από πλευράς προσβασιμότητας. Η εταιρεία στην αίτησή της δεν ανέφερε ότι θα τοποθετηθεί περίπτερο στον κοινόχρηστο χώρο που ζήτησε. Αν το είχε αναφέρει, η υπηρεσία δεν θα είχε δώσει άδεια. Μόλις το διαπιστώσαμε, ζητήσαμε την απομάκρυνσή του, όπως και έγινε».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες εβδομάδες εγκρίθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός χρήσης και λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις.

