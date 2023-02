Πατρινό Καρναβάλι 2023: Χορευτικό θέαμα υψηλού επιπέδου από τις Σχολές Χορού στην πλατεία Γεωργίου Α΄

Ο χορός είναι αναπόσπαστο στοιχείο του Πατρινού Καρναβαλιού και ζωτικό συστατικό του καρναβαλικού πολιτισμού μας.

Παράλληλα αποτελεί μια από τις πιο δημιουργικές και υγιείς εκφράσεις του ανθρώπινου σώματος. Κάτι που αποδείχτηκε έμπρακτα στην εκδήλωση «Οι σχολές χορού παρουσιάζουν» που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 17 Φεβρουαρίου στην κεντρική πλατεία της πόλης και του Καρναβαλιού μας, την πλατεία Γεωργίου Α΄.

Ήταν μια ακόμα εκδήλωση που προκάλεσε το ενδιαφέρον ενός πολυάριθμου κοινού αποδεικνύοντας τη φετινή δυναμική που έχει το Καρναβάλι μας.

Στον χαιρετισμό της προς τους θεατές η πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Ήρα Κουρή καλωσόρισε τον κόσμο στην πλατεία που φιλοξενεί πολλές εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού οι οποίες όσο πλησιάζουμε στην κορύφωσή του θα πυκνώνουν και τόνισε πως έχουμε μπροστά μας το φυτώριο των Σχολών Χορού της πόλης μας, που μας μεταδίδει τη χαρά της ζωής.

Για δυόμισι περίπου ώρες η σκηνή της πλατείας πλημμύρισε με χρώμα, ζωντάνια, φρεσκάδα, νιάτα και ενέργεια και το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει ένα υψηλού επιπέδου χορευτικό θέαμα που ξετυλίχτηκε άλλοτε με δυναμικούς ρυθμούς κι άλλοτε με ατμοσφαιρικές μελωδικές στιγμές, σε γνωστά και επιτυχημένα μουσικά θέματα.

Τέλεια δουλεμένες χορογραφίες, σύγχρονες και κλασικές, άρτιο χορευτικό επίπεδο, επιδόσεις που άγγιξαν τον επαγγελματισμό, μουσικοί ρυθμοί από χιπ χοπ, τάνγκο, βαλς, ζούμπα, ποπ έως και μοντέρνο ινδικό και oriental, latin, πολύχρωμες ενδυμασίες και βέβαια οι κώδικες του σώματος που έγιναν οι ψηφίδες ενός μοναδικού μωσαϊκού ήχου και εικόνας.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις επιστρατεύτηκαν και οι μικρές χορεύτριες των σχολών, που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους αποδεικνύοντας ότι ο χορός δεν έχει ηλικία.

Η εκδήλωση που στέφθηκε από εξαιρετική επιτυχία, επανήλθε μετά από διακοπή αρκετών χρόνων και αποτέλεσε σημείο συνάντησης των σχολών χορού αποδεικνύοντας το εξαιρετικό επίπεδο δουλειάς που γίνεται στον χώρο αυτό στην πόλη μας.

Συμμετείχαν οι Σχολού Χορού:

School of Ballet Βασιλική Ανδρικοπούλου

Dirty Dancing Dance School Ελένη Ανδριοπούλου

Σχολή Μπαλέτου & Μοντέρνου Χορού Γεωργία Βούλγαρη

Χοροέκφραση Ιωάννα Ζαχαροπούλου

Τέχνες εν χορώ Art dance culture Παναγιώτης Κατσίκης

Dream Dance Μάγδα Κωστοπούλου

Keep Dancing Μίνα Παναγιωτοπούλου

Περί χορού Εμμέλεια Ανδρέας Παυλόπουλος

Dance Addiction by Manos Μάνος Σουρής

Σχολή χορού Κατερίνα Σταυροπούλου

Royal Dance Art Νικόλ Τζαβέλα

Σχολή χορού Ελευθερία Τσαφούλια