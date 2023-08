Πενσυλβάνια: Τέσσερις νεκροί από έκρηξη σε σπίτι – «Ζώνη πολέμου» η περιοχή

Μια τεράστια έκρηξη προκάλεσε φονική πυρκαγιά σε μια γειτονιά της περιοχής Plum Borough στην Πενσυλβάνια των ΉΠΑ με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους ενώ ένα ακόμη αγνοείται. Από την τεράστια φωτιά που ξέσπασε τουλάχιστον δώδεκα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές.

Four people died and three others were injured after a house explosion on a suburban street in Pennsylvania on Saturday spread flames to several nearby homes, the authorities said. One person remained unaccounted for late Saturday night. https://t.co/5kNkPQvPMH

— The New York Times (@nytimes) August 13, 2023

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που αντίκρυσαν ισοπεδωμένο στο σπίτι. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι επιπλέον τρεις άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο εκ των οποίων το ένα είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα αίτια της έκρηξης και της φωτιάς είναι υπό διερεύνηση, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι FoxNews περιγράφοντας την περιοχή ως «ζώνη πολέμου».

Πηγή: FoxNews, The Νew York Times