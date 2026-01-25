Ποια «βαριά» ονόματα πήγαν στην εκδήλωση του Ευάγγελου Βενιζέλου

Ηταν εκεί και από τη ΝΔ και από το ΠΑΣΟΚ αλλά και μεγάλη στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου

25 Ιαν. 2026 14:20
Πρόσωπα με ιδιαίτερα ετερόκλητες καταβολές, αλλά και πολύ μεγάλο πολιτικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον, συγκεντρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στον Κύκλο Ιδεών που διοργανώνει ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Όπως συμβαίνει συνήθως, τα όσα συζητιούνται ανάμεσα στους παριστάμενους παραμένουν εν πολλοίς «προστατευμένα», γεγονός που τους επιτρέπει να πολλές φορές και να μιλούν πιο «απελευθερωμένα».

Από τον χώρο της πολιτικής, ισχυρή ήταν η παρουσία στελεχών του ΠΑΣΟΚ, αφού εκεί ήταν ο Χάρης Δούκας, καθώς και ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και στενός συνεργάτης του δημάρχου Αθηναίων, Χρήστος Πρωτόπαπας.

Επίσης παραβρέθηκαν από το ΠΑΣΟΚ η Μιλένα Αποστολάκη, η Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία επίσης εκφράζει μια ξεχωριστή πολιτική γραμμή εντός της Χαριλάου Τρικούπη, το ιστορικό στέλεχος και πρώην υπουργός Κώστας Λαλιώτης, ο Παύλος Χριστίδης, ο Δημήτρης Μάντζος, ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Αλέκος Παπαδόπουλος καθώς και ο Γιώργος Λιάνης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μικρή, αλλά πολύ σημαντική παρουσία από πλευράς της ΝΔ.

Παρών στο «κάλεσμα» Βενιζέλου ήταν ο υπ. Άμυνας και φερόμενος ως βασικός διεδικητής της προεδρίας της ΝΔ, Νίκος Δένδιας, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, καθώς και ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου και μέχρι πρότινος εξωκοινοβουλευτικός υφυπουργός Εργασίας, Φίλιππος Τσακλόγλου.

Κορυφαίας σημασίας είναι επίσης η παρουσία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.

Στο «πάρτι» του Κύκλου Ιδεών παραβρέθηκαν κορυφαίοι παράγοντες του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας όπως ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ο Μιχάλης Σάλλας και η Μαριάννα Λάτση.

Να προσθέσουμε πως παρόντες ήταν και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Alter Ego Ιωάννης Βρέντζος

