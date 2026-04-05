Στα ημιτελικά η ΑΕ Βαρθολομιού, «σκότωσε» την Αχαγιά ΄82 – Δηλώσεις/βίντεο

Η ΑΕ Βαρθολομιού ολοκλήρωσε τη μεγάλη ανατροπή στη σειρά με την Αχαγιά ΄82 και με τη σημερινή της νίκη με σκορ 74-52, πήρε τη μεγάλη πρόκριση στη β΄ φάση των πλέι-οφ της National League 2, εκεί όπου θα παίξει με μειονέκτημα έδρας με τους Γαργαλιάνους (1-1 οι νίκες).

«Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, ήταν μια μεγάλη και ιστορική νίκη. Κάναμε μια τεράστια υπέρβαση στην παρθενική μας χρονιά στις εθνικές κατηγορίες. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι μας στήριξαν και – κυρίως – στον κόσμο που ήταν δίπλα μας στη διάρκεια όλης της χρονιάς», δήλωσε ο προπονητής της ΑΕ Βαρθολομιού Σάκης Καρύδας.

Διαιτητές: Ρίζος-Νάστος-Ασημακάκη. Τα 10λεπτα: 12-11, 36-23 (ημ.), 59-35, 74-52.

ΑΕ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (Καρύδας): Θανόπουλος 13 (2), Αρχιμανδρίτης 5, Νοέας 11 (1), Ντουλές 12 (4), Τριανταφύλλου 12 (2), Συνετός, Νικολακόπουλος 8 (2), Δίπλαρος 5, Ρούνης 4, Παπαγιάννης 2, Χαντζής, Τακουμάκης 2.

ΑΧΑΓΙΑ ΄82 (Γκοργκόλης): Πανόπουλος 6, Κούτρας 7 (1), Αργυρόπουλος 14, Οικονομόπουλος 5, Γοργότσης 13, Κολότσιος 4 (1), Ντούβας 3 (1), Χρήστου, Ταρναρής, Πουλάκης.

