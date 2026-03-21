Στην Ιερά Μονή Παναγίας Ομπλού ο Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας για τους Δ΄ Χαιρετισμούς ΦΩΤΟ

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 ο Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πραγματοποίησε προσκυνηματική επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγίας Ομπλού, όπου μέλη και φίλοι του είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν με κατάνυξη τους Δ΄ Χαιρετισμούς της Παναγίας.

Στην επίσκεψη παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρκάδων κ. Παναγιώτης Καρασπήλιος ο οποίος βοήθησε και έψαλε με τους πατέρες τους χαιρετισμούς, συνοδευόμενος από τον Ταμία κ. Χαράλαμπο Γιαννακόπουλο, το μέλος κα Άννα Χονδρολέου, καθώς και μέλη και φίλοι του Συλλόγου.

Την αποστολή υποδέχθηκε ο Καθηγούμενος της Μονής, π. Νεκτάριος Κωτσάκης, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό και αναφέρθηκε στην ιστορία και τη σημασία της Μονής, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά και ιστορικά μοναστήρια της Αχαΐας.

Η συμμετοχή και το έντονο ενδιαφέρον συνέβαλαν στην επιτυχία της επίσκεψης, ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ των συμμετεχόντων και προάγοντας την πνευματική τους ενδυνάμωση αυτές τις άγιες ημέρες της Μεγάλης Σαρακοστής.

