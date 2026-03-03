Σβόλης: «Ο Δήμος Πατρέων αυτοδιοικητικός – πολιτικός παρίας με ευθύνη του».

Ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» με επικεφαλής τον Κώστα Σβόλη.

Σβόλης: «Ο Δήμος Πατρέων αυτοδιοικητικός – πολιτικός παρίας με ευθύνη του».
03 Μαρ. 2026 8:37
Pelop News

Ο Δήμαρχος Πατρέων κ. Πελετίδης απάντησε αρνητικά στην πρόσκληση του αρμόδιου Υπουργείου, να συμμετάσχει ο Δήμος Πατρέων στην Ομάδα Εργασίας, με αντικείμενο τη διέλευση του τρένου και τη συγκρότηση πρότασης για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση καταγγέλει η δημοτική παράταξη «Πάτρα Ενωμένη» με επικεφαλής τον Κώστα Σβόλη.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση «η απόφαση αυτή, που εκφράζει τον ίδιο και την παράταξή του και όχι το Δημοτικό Συμβούλιο, στερεί από την πόλη μας τη συμμετοχή, ως θεσμικός εταίρος, σε μια συζήτηση που αφορά, πρωτίστως, τον Δήμο Πατρέων.

Η τακτική του να καταγγέλλεις και ταυτόχρονα να απουσιάζεις από τον πυρήνα διαμόρφωσης προτάσεων για το μέλλον σου, είναι γνωστή, παρελκυστική και ζημιογόνος. Είναι αποκλειστικό γνώρισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Αντί ο Δήμος Πατρέων να είναι ο βασικός συνομιλητής και συνδιαμορφωτής της πρότασης που αφορά τη διέλευση του τρένου, επιλέγει ο Δήμαρχος την περιθωριοποίηση, την αδράνεια και ταυτόχρονα την απαξίωση όλων των υπόλοιπων θεσμών και φορέων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει και έχει προτείνει την υπόγεια διέλευση του τρένου. Έχει ταχθεί με την άποψη να μη διχοτομηθεί το αστικό κέντρο της πόλης και να παραμείνει απρόσκοπτη η επικοινωνία των πολιτών με το παραλιακό μέτωπο.

Οι δυσκολίες χρηματοδότησης είναι υπαρκτές και αντικειμενικές, αλλά η υποστήριξη της καλύτερης δυνατής λύσης για την πόλη μας δεν μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως με ασκήσεις πολιτικής γυμναστικής.

Η Πάτρα περιθωριοποιείται και δεν συμμετέχει στα κέντρα αποφάσεων. Η επιλογή της απουσίας από κάθε ουσιαστική διαδικασία διαλόγου και διεκδίκησης δεν είναι πολιτική στάση ευθύνης, αλλά συνειδητή εγκατάλειψη της πόλης.
Κύριε Πελετίδη, με τις επιλογές σας καταδικάσατε τον Δήμο Πατρέων σε ρόλο αυτοδιοικητικού και πολιτικού παρία».

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
