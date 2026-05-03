Τα κορίτσια του Εσπερου ανέβηκαν στη Β΄ Εθνική – Φωτογραφίες

Την άνοδό του στην Β’ Εθνική Γυναικών εξασφάλισε ο ΚΑΟ Νέοι Έσπερος μετά την νίκη του με 77-42 επί της Ολύμπιας Αργολίδος στον τελικό του 1ου Ομίλου του ειδικού πρωταθλήματος για την άνοδο στην κατηγορία που έγινε στην Κόρινθο.

Διαιτητές: Παπαδόπουλος, Πετράκης, Ψύχας.

Δεκάλεπτα: 24-9, 43-15, 58-22, 77-42

ΚΑΟ ΝΕΟΙ ΕΣΠΕΡΟΥ (Φλωράτος): Παπαναστασοπούλου 5 (1), Καλαμπαλίκη 14 (2), Σγουρομάλλη, Μοδέ 3, Ανδριοπούλου 9, Μπαλάση 12, Χατζηνικολάου 1, Κολόκα 20 (1), Χαραλαμπίδη 7, Κουκουλομμάτη 6 (2), Μπουραΐμη.

ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Γκόλαντας, Γεωργούσης): Τουρλούκη 6 (2), Ηλιοπούλου 3, Κωστούρου 6, Κατσαρού Δεσπ., Ηλία 3, Κάζα 13, Δήμου, Μπακάλη 7, Γαλάνη, Καλούδη 2, Σταυροπούλου, Τσιχλή 2.

Τα αποτελέσματα:

ΚΑΟ Νέοι Έσπερος-ΚΟΜ Πελασγός 60-27

Ολύμπια Αργολίδας-Έσπερος ΓΣ Λαμίας 51-50

Τελικός: ΚΑΟ Νέοι Έσπερος-Ολύμπια Αργολίδας 77-42