Τα κορίτσια του Εσπερου ανέβηκαν στη Β΄ Εθνική – Φωτογραφίες
Η γυναικεία ομάδα των Νέων Εσπερου πανηγυρίζει την άνοδό της στη Β΄ Εθνική, σε ένα διήμερο επιτυχιών για το πατρινό συγκρότημα σε αγόρια και κορίτσια.
Την άνοδό του στην Β’ Εθνική Γυναικών εξασφάλισε ο ΚΑΟ Νέοι Έσπερος μετά την νίκη του με 77-42 επί της Ολύμπιας Αργολίδος στον τελικό του 1ου Ομίλου του ειδικού πρωταθλήματος για την άνοδο στην κατηγορία που έγινε στην Κόρινθο.
Διαιτητές: Παπαδόπουλος, Πετράκης, Ψύχας.
Δεκάλεπτα: 24-9, 43-15, 58-22, 77-42
ΚΑΟ ΝΕΟΙ ΕΣΠΕΡΟΥ (Φλωράτος): Παπαναστασοπούλου 5 (1), Καλαμπαλίκη 14 (2), Σγουρομάλλη, Μοδέ 3, Ανδριοπούλου 9, Μπαλάση 12, Χατζηνικολάου 1, Κολόκα 20 (1), Χαραλαμπίδη 7, Κουκουλομμάτη 6 (2), Μπουραΐμη.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Γκόλαντας, Γεωργούσης): Τουρλούκη 6 (2), Ηλιοπούλου 3, Κωστούρου 6, Κατσαρού Δεσπ., Ηλία 3, Κάζα 13, Δήμου, Μπακάλη 7, Γαλάνη, Καλούδη 2, Σταυροπούλου, Τσιχλή 2.
Τα αποτελέσματα:
ΚΑΟ Νέοι Έσπερος-ΚΟΜ Πελασγός 60-27
Ολύμπια Αργολίδας-Έσπερος ΓΣ Λαμίας 51-50
Τελικός: ΚΑΟ Νέοι Έσπερος-Ολύμπια Αργολίδας 77-42
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News