Το τελευταίο αντίο στη Μέλπω Ζαρόκωστα στο Α΄ Νεκροταφείο
Σε κλίμα συγκίνησης συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του θεάτρου και του κινηματογράφου αποχαιρέτησαν τη Μέλπω Ζαρόκωστα, στην κηδεία της που τελέστηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.
Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στη σπουδαία ηθοποιό Μέλπω Ζαρόκωστα, στην κηδεία της που τελέστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (20/1/2026) στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.
Η παρουσία ανθρώπων από τον χώρο του πολιτισμού ανέδειξε το αποτύπωμα που άφησε η Μέλπω Ζαρόκωστα στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο, όπου διέγραψε μακρά και ουσιαστική πορεία, ιδιαίτερα κατά τις δεκαετίες της ακμής του ελληνικού σινεμά.
Στο πλευρό της οικογένειας βρέθηκε ο γιος της, Μιχάλης Παγουλάτος, ενώ το κλίμα ήταν έντονα φορτισμένο, με πολλούς να μιλούν για μια καλλιτέχνιδα που υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος την τέχνη της.
Η Μέλπω Ζαρόκωστα τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς έπασχε από άνοια και παρουσίαζε επιβαρυμένη κατάσταση σε ζωτικά όργανα, έχοντας υποβληθεί και σε επεμβάσεις. Όπως είχε αναφέρει ο γιος της σε παλαιότερες δηλώσεις του, βρισκόταν σε δομή φροντίδας, με περιορισμένη κινητικότητα αλλά χωρίς να υποφέρει.
Η σημερινή τελετή αποτέλεσε έναν λιτό και συγκινητικό αποχαιρετισμό σε μια ηθοποιό που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού πολιτισμού.
