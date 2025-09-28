Τουρνουά «Μιχάλης Δημητρακόπουλος:» Ο Α.Ο. Δύμης ΄07 στον τελικό

Ο Α.Ο. Δύμης ΄07 νίκησε την Ολυμπιάδα με 59-52 και πήρε την πρόκριση στον τελικό του τουρνουά «Μ. Δημητρακόπουλος», που διοργανώνει ο Αστέρας Τέμενης στο κλειστό γυμναστήριο του Αιγίου. Τα 10λεπτα: 7-15, 27-33 (ημ.), 39-46, 52-59.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Βουρνάς): Θ. Αθανασόπουλος 5, Τσαούσης 2, Γιαννακόπουλος 11, Καρακάσης 8 (1), Κορακιανίτης 3, Σωτηρόπουλος 9, Αδαμόπουλος 12 (1), Χριστοδουλόπουλος 2, Αγγελής, Διονυσόπουλος, Ασλάνογλου.

Α.Ο. ΔΥΜΗΣ ΄07 (Μαντάς): Λιακόπουλος 12 (2), Λιάκος, Κλαμπάνης 6, Τουμπουλης 5 (1), Βουκελατος, Λαμπρόπουλος 19 (2), Γιωτόπουλος 12, Λαδάς, Ρίπις 5. Απουσίαζαν οι Χρυσανθακόπουλος, Γεωργόπουλος, Κωνσταντινόπουλος και Παπαδόπουλος.

