Τουρνουά παλαιμάχων από την Αχαγιά ΄82

Η Αχαγιά ΄82 θα τιμήσει και φέτος τη μνήμη του Γιώργου Σουλελέ με το 2ο τουρνουά Παλαιμάχων τη Μεγάλη Παρασκευή.

Τουρνουά παλαιμάχων από την Αχαγιά ΄82 Η Αχαγιά ΄82 τιμάει τη μνήμη του Γιώργου Σουλελέ
04 Απρ. 2026 17:38
Pelop News

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αχαγιάς ΄82:
«Η διοίκηση της Αχαγιάς ΄82 Αυγέρος με αίσθημα ευθύνης και τιμής, ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 2ου Τουρνουά Παλαίμαχων «ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΛΕΛΕΣ». Η φετινή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Παρασκευή, 10 Απριλίου στις 13:00, στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Κάτω Αχαΐας.

Στην αναμέτρηση θα δώσουν το «παρών» παλαιοί αθλητές της Αχαγιάς ΄82 και του Αχαϊκού, σε έναν αγώνα που έχει γίνει πλέον θεσμός. Σκοπός της διοργάνωσης είναι η απόδοση φόρου τιμής στον πρόωρα χαμένο αθλητή μας, Γιώργο Σουλελέ, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο τοπικό μπάσκετ και στην οικογένεια του συλλόγου μας.

Προσκαλούμε τους φιλάθλους, τους παλιούς συμπαίκτες και όλους τους πολίτες της Δυτικής Αχαΐας να παρευρεθούν στο γήπεδο, για να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη ενός εξαιρετικού ανθρώπου και αθλητή, μέσα από το άθλημα που τόσο αγάπησε.

“Η μνήμη είναι το μόνο ρόδο που δεν μαραίνεται ποτέ. Παίζουμε για τον Γιώργο.”».

Τουρνουά παλαιμάχων από την Αχαγιά ΄82

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ποιοι είναι οι ψηλότεροι λαοί στον κόσμο και πού βρίσκεται η Ελλάδα
23:37 Γιατί τα νέα smartphones δεν περιλαμβάνουν φορτιστή
23:21 Artemis II: Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την εντυπωσιακή εκτόξευση
23:04 «Πάγωμα» επιτοκίων στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών για έναν ακόμη χρόνο
22:53 Γαλλία: Στο «αρχείο» η οικονομική έρευνα για τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων
22:44 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Σφίγγει τη θηλιά στα παράνομα crypto – Πρώτες άδειες μέσα στο καλοκαίρι
22:32 Ολες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 9 Απριλίου
22:21 Η βιταμίνη D ως «ασπίδα» κατά της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ
22:08 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
21:53 Νέος πλειστηριασμός για θρύλο του ελληνικού τραγουδιού – Ακίνητο στην Αχαΐα
21:42 ΗΠΑ: Εντυπωσιακή αναγκαστική προσγείωση μικρού αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο ΒΙΝΤΕΟ
21:30 Έγινε viral ο αδερφός του Γιόκιτς – Παραλίγο να «αρπάξει» φίλαθλο των Σπερς ΒΙΝΤΕΟ
21:25 Λουτράκι: «Αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα του αγώνα»
21:21 Νέα μελέτη ξεκαθαρίζει τον ρόλο ενός γονιδίου στον καρκίνο του παχέος εντέρου
21:12 Λαβρόφ: Να εγκαταλείψουν οι ΗΠΑ τη γλώσσα των τελεσιγράφων
21:08 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0: Όλα έμειναν στο… μηδέν στην Τούμπα
20:57 Τραμπ: Στις τρεις τα ξημερώματα της Τετάρτης λήγει το τελεσίγραφο για το Ιράν
20:55 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Από τον Ιμερο στον Καρασεβντά
20:45 Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα
20:38 Παναιγιάλειος: «Αυτό δεν ήταν διαιτησία, ήταν αλλοίωση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
