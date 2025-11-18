Τρεις ομάδες το απόλυτο στη Β΄ Εθνική Γυναικών

Τρεις ομάδες συνεχίζουν το απολυτό στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Γυναικών, η Παναχαϊκή και ο Ερυθρός Αστέρας που έχουν κάνει το 5Χ5, αλλά και του ΑΟ Αστέρια Αχαΐας που έχουν νικήσει και τα 5 παιχνίδια, αλλά έχουν απώλεια ενός βαθμού.

Στα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής , η Παναχαϊκή νίκησε εύκολα με 3-0 τον Παμβοχαϊκό, ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε με 3-0 του Απόλλωνα Πατρών και τα Αστέρια Αχαΐας επικράτησαν με 3-1 του Αίολου Αγυιάς.

Σημαντικό τρίποντο και για την Ολυμπιάδα η οποία επικράτησε με 3-0 του Σπαρτιατικού και ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δίων Κυπαρισσίας-Στρατηλάτης Αγ. Θεοδώρων 3-1

Παναχαϊκή-Παμβοχαϊκός 3-0

Ερυθρός Αστέρας-Απόλλων Πατρών 3-0

Ολυμπιάδα-Σπαρτιατικός 3-0

Αστέρια Αχαΐας-Α.Ο. Αίολος 3-1

Περσέας Άργους-ΕΑΠ 3-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. ΣΕΤ Β.

Παναχαϊκή 5 15-0 15

Ερυθρός Αστέρας 5 15-3 15

Αστέρια Αχαΐας 5 15-4 14

Περσέας 5 15-3 14

———————————–—–

Ολυμπιάδα 5 11-7 9

Αίολος Αγυιάς 5 10-12 6

Διων Κυπαρισσίας 5 4-13 6

Απόλλων Π. 5 7-12 5

Παμβοχαϊκός 5 9-9 5

ΕΑΠ 5 2-15 1

Στρατηλάτης 5 3-15 0

Σπαρτιατικός 4 0-15 0

ΕΠΟΜΕΝΗ

(6η επόμενη)

Απόλλων-Ολυμπιάδα

Στρατηλάτης-Ερυθρός Αστέρας

ΕΑΠ-Διων Κυπαρισσίας

Παμβοχαϊκός-Περσέας Άργους

Αστέρια Αχαΐας-Παναχαϊκή

Αίολος-Σπαρτιατικός

