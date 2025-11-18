Τρεις ομάδες το απόλυτο στη Β΄ Εθνική Γυναικών

Τρεις ομάδες το απόλυτο στη Β΄ Εθνική Γυναικών
18 Νοέ. 2025 12:37
Pelop News

Τρεις ομάδες συνεχίζουν το απολυτό στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Γυναικών, η Παναχαϊκή και ο Ερυθρός Αστέρας που έχουν κάνει το 5Χ5, αλλά και του ΑΟ Αστέρια Αχαΐας που έχουν νικήσει και τα 5 παιχνίδια, αλλά έχουν απώλεια ενός βαθμού.

Στα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής , η Παναχαϊκή νίκησε εύκολα με 3-0 τον Παμβοχαϊκό, ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε με 3-0 του Απόλλωνα Πατρών και τα Αστέρια Αχαΐας επικράτησαν με 3-1 του Αίολου Αγυιάς.

Σημαντικό τρίποντο και για την Ολυμπιάδα η οποία επικράτησε με 3-0 του Σπαρτιατικού και ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δίων Κυπαρισσίας-Στρατηλάτης Αγ. Θεοδώρων 3-1

Παναχαϊκή-Παμβοχαϊκός  3-0

Ερυθρός Αστέρας-Απόλλων Πατρών 3-0

Ολυμπιάδα-Σπαρτιατικός 3-0

Αστέρια Αχαΐας-Α.Ο. Αίολος 3-1

Περσέας Άργους-ΕΑΠ 3-0

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. ΣΕΤ Β.

Παναχαϊκή          5       15-0 15

Ερυθρός Αστέρας 5     15-3 15

Αστέρια Αχαΐας 5 15-4 14

Περσέας    5       15-3 14

———————————–—–

Ολυμπιάδα         5 11-7 9

Αίολος Αγυιάς    5 10-12 6

Διων Κυπαρισσίας       5 4-13 6

Απόλλων Π.        5 7-12 5

Παμβοχαϊκός      5 9-9 5

ΕΑΠ   5 2-15 1

Στρατηλάτης       5 3-15 0

Σπαρτιατικός      4 0-15 0

 

ΕΠΟΜΕΝΗ

(6η  επόμενη)

Απόλλων-Ολυμπιάδα

Στρατηλάτης-Ερυθρός Αστέρας

ΕΑΠ-Διων Κυπαρισσίας

Παμβοχαϊκός-Περσέας Άργους

Αστέρια Αχαΐας-Παναχαϊκή

Αίολος-Σπαρτιατικός

 

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:15 Κακοποιούσε σεξουαλικά 12χρονη στο δωμάτιο της ίδιας του της κόρης – Καταδικάστηκε 51χρονος στη Θεσσαλονίκη
14:13 Νοέμβριος στο Αζερμπαϊτζάν: Ένας Μήνας Αναστοχασμού, Κυριαρχίας και Βήματος προς την Ειρήνη.
14:11 Με 205 χλμ/ώρα στη Λεωφόρο Μαραθώνος – Χωρίς δίπλωμα και κράνος ο 30χρονος “πειρατής” των δρόμων
14:07 Καταδικάστηκε η stalker του Γιάννη Πλούταρχου – 18 μήνες φυλάκιση με αναστολή και περιοριστικά μέτρα
13:48 Τραγωδία στην Δυτική Αχαΐα: Ομολόγησε ο 25χρονος θείος – «Γλιστρήσαμε με τη γουρούνα και πέσαμε»
13:42 Παιδί 5 ετών καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο στην αγκαλιά της μητέρας του – Το ΒΙΝΤΕΟ που προκαλεί οργή
13:38 Ζελένσκι στην Τουρκία: νέα προσπάθεια για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα
13:21 Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο Πιερρακάκη για σχολάζουσες κληρονομίες και κοινωφελείς περιουσίες
13:16 Η «Παναγία των Παρισίων» ζωντανεύει στην Πάτρα: Μια έκθεση για την εντυπωσιακή περιπέτεια της αποκατάστασης
13:12 Νέος Κόσμος: «Νόμιζα ότι γινόταν καταδίωξη» – Τι περιγράφει ο αυτόπτης μάρτυρας για τον ξυλοδαρμό πριν τον θάνατο του 58χρονου
13:03 Συνελήφθη 34χρονη «μανούλα» στις κλοπές: Είχε ρημάξει καταστήματα σε έξι περιοχές της Αττικής
13:00 Λάσπη, χαλίκια και αγανάκτηση στα Καμίνια: Προβλήματα από τα έργα της Πατρών–Πύργου – Αυτοψία της «Π»
12:56 Το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Σταμάτη: Παρόντες Σαμαράς, Κακλαμάνης και Σκρέκας στην κηδεία του πρώην υπουργού
12:55 Εντυπωσιάζει ο Αίολος Αγυιάς – Σκέντζος: «Καλύτεροι σε κάθε παιχνίδι»
12:50 Ταϊλάνδη: Νεογέννητο βρέθηκε σε δεξαμενή τουαλέτας ! ΒΙΝΤΕΟ
12:50 Βορίζια: Ο πατέρας των τεσσάρων γιων στον ανακριτή – Κατηγορείται για συμμετοχή στη φονική συμπλοκή
12:46 Σφοδρή κόντρα Δουδωνή – Καραμέρου: «Ντρεπόταν κανείς να πει πως είναι δεξιός, τώρα πάει να γίνει το ίδιο με την Αριστερά»
12:44 Αργεντινή: Σύννεφο σκόνης σκέπασε την Βιγιέγκας ΒΙΝΤΕΟ
12:41 Πένθος στην οικογένεια Βαρδινογιάννη – «Έσβησε» η Μανουέλα, σύντροφος ζωής του Νίκου Βαρδινογιάννη
12:37 Τρεις ομάδες το απόλυτο στη Β΄ Εθνική Γυναικών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ