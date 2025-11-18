Τρεις ομάδες το απόλυτο στη Β΄ Εθνική Γυναικών
Τρεις ομάδες συνεχίζουν το απολυτό στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Γυναικών, η Παναχαϊκή και ο Ερυθρός Αστέρας που έχουν κάνει το 5Χ5, αλλά και του ΑΟ Αστέρια Αχαΐας που έχουν νικήσει και τα 5 παιχνίδια, αλλά έχουν απώλεια ενός βαθμού.
Στα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής , η Παναχαϊκή νίκησε εύκολα με 3-0 τον Παμβοχαϊκό, ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε με 3-0 του Απόλλωνα Πατρών και τα Αστέρια Αχαΐας επικράτησαν με 3-1 του Αίολου Αγυιάς.
Σημαντικό τρίποντο και για την Ολυμπιάδα η οποία επικράτησε με 3-0 του Σπαρτιατικού και ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Δίων Κυπαρισσίας-Στρατηλάτης Αγ. Θεοδώρων 3-1
Παναχαϊκή-Παμβοχαϊκός 3-0
Ερυθρός Αστέρας-Απόλλων Πατρών 3-0
Ολυμπιάδα-Σπαρτιατικός 3-0
Αστέρια Αχαΐας-Α.Ο. Αίολος 3-1
Περσέας Άργους-ΕΑΠ 3-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. ΣΕΤ Β.
Παναχαϊκή 5 15-0 15
Ερυθρός Αστέρας 5 15-3 15
Αστέρια Αχαΐας 5 15-4 14
Περσέας 5 15-3 14
———————————–—–
Ολυμπιάδα 5 11-7 9
Αίολος Αγυιάς 5 10-12 6
Διων Κυπαρισσίας 5 4-13 6
Απόλλων Π. 5 7-12 5
Παμβοχαϊκός 5 9-9 5
ΕΑΠ 5 2-15 1
Στρατηλάτης 5 3-15 0
Σπαρτιατικός 4 0-15 0
ΕΠΟΜΕΝΗ
(6η επόμενη)
Απόλλων-Ολυμπιάδα
Στρατηλάτης-Ερυθρός Αστέρας
ΕΑΠ-Διων Κυπαρισσίας
Παμβοχαϊκός-Περσέας Άργους
Αστέρια Αχαΐας-Παναχαϊκή
Αίολος-Σπαρτιατικός
