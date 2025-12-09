“Τρένο” και αήττητες οι γυναίκες της Παναχαϊκής στη Β΄ Εθνική
Συνεχίζουν την πορεία “τρένο” οι γυναίκες της ομάδας βόλεϊ της Παναχαϊκής η οποία επικράτησε εντός έδρας, με 3-1 (25-10, 22-25, 25-12, 25-11) σετ του Περσέα Αργους, για την 8η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής και παραμένει αήττητη.
Στην κορυφή της βαθμολογίας παραμένει και ο Ερυθρός Αστέρας ο οποίος επιβλήθηκε εκτός έδρας με 3-0 του Παμβοχαϊκού και δείχνει ότι θα ανταγωνιστεί την Παναχαϊκή μέχρι το τέλος.
Από εκεί και πέρα, τα Αστέρια Αχαΐας επέστρεψαν στις νίκες, καθώς επικρατήσαν με 3-0 του Δίωνα Κυπαρισσίας, ενώ το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στην ΕΑΠ και την Ολυμπιάδα αναβλήθηκε μετά από αίτημα της ΕΣΠΕΠ λόγω έλλειψης διαιτητών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Παμβοχαϊκός-Ερυθρός Αστέρας 0-3
Παναχαϊκή-Περσέας 3-1
Αστέρια Αχαΐας-Δίων Κυπαρισσίας 3-0
Στρατηλάτης- Σπαρτιατικός 1-3
Αίολος Αγυιάς-Απόλλων 3-2
ΕΑΠ – ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 33-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜ. ΣΕΤ Β.
Παναχαϊκή 8 21-1 21
Ερυθρός Αστέρας 8 21-3 21
Αστέρια Αχαΐας 8 18-7 17
Περσέας 8 18-9 15
———————————–—–
Ολυμπιάδα 8 17-10 14
Αίολος Αγυιάς 8 16-14 11
Παμβοχαϊκός 8 12-14 7
Απόλλων Π. 8 11-18 7
Διων Κυπαρισσίας 8 4-19 6
ΕΑΠ 8 6-15 4
Σπαρτιατικός 7 3-19 3
Στρατηλάτης 7 4-21 0
ΕΠΟΜΕΝΗ
(9η αγωνιστική)
Δίων-Παναχαϊκή
Ερυθρός Αστέρας-Αστέρια Αχαΐας
Ολυμπιάδα-Παμβοχαϊκός
Σπαρτιατικός-ΕΑΠ
Απόλλων-Στρατηλάτης
Περσέας Αργους-Αίολος Αγυιάς
