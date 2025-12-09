“Τρένο” και αήττητες οι γυναίκες της Παναχαϊκής στη Β΄ Εθνική

Συνεχίζουν την πορεία “τρένο” οι γυναίκες της ομάδας βόλεϊ της Παναχαϊκής η οποία επικράτησε εντός έδρας, με 3-1 (25-10, 22-25, 25-12, 25-11) σετ του Περσέα Αργους, για την 8η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής και παραμένει αήττητη.

Στην κορυφή της βαθμολογίας παραμένει και ο Ερυθρός Αστέρας ο οποίος επιβλήθηκε εκτός έδρας με 3-0 του Παμβοχαϊκού και δείχνει ότι θα ανταγωνιστεί την Παναχαϊκή μέχρι το τέλος.

Από εκεί και πέρα, τα Αστέρια Αχαΐας επέστρεψαν στις νίκες, καθώς επικρατήσαν με 3-0 του Δίωνα Κυπαρισσίας, ενώ το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στην ΕΑΠ και την Ολυμπιάδα αναβλήθηκε μετά από αίτημα της ΕΣΠΕΠ λόγω έλλειψης διαιτητών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παμβοχαϊκός-Ερυθρός Αστέρας 0-3

Παναχαϊκή-Περσέας 3-1

Αστέρια Αχαΐας-Δίων Κυπαρισσίας 3-0

Στρατηλάτης- Σπαρτιατικός 1-3

Αίολος Αγυιάς-Απόλλων 3-2

ΕΑΠ – ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 33-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜ. ΣΕΤ Β.

Παναχαϊκή 8 21-1 21

Ερυθρός Αστέρας 8 21-3 21

Αστέρια Αχαΐας 8 18-7 17

Περσέας 8 18-9 15

———————————–—–

Ολυμπιάδα 8 17-10 14

Αίολος Αγυιάς 8 16-14 11

Παμβοχαϊκός 8 12-14 7

Απόλλων Π. 8 11-18 7

Διων Κυπαρισσίας 8 4-19 6

ΕΑΠ 8 6-15 4

Σπαρτιατικός 7 3-19 3

Στρατηλάτης 7 4-21 0

ΕΠΟΜΕΝΗ

(9η αγωνιστική)

Δίων-Παναχαϊκή

Ερυθρός Αστέρας-Αστέρια Αχαΐας

Ολυμπιάδα-Παμβοχαϊκός

Σπαρτιατικός-ΕΑΠ

Απόλλων-Στρατηλάτης

Περσέας Αργους-Αίολος Αγυιάς

